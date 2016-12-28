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رقم الخبر: 183439 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
بروجردي: دعم ايران لمحور المقاومة يستند الى الدستور
خلال استقباله عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن

بروجردي: دعم ايران لمحور المقاومة يستند الى الدستور

اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، ان دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية يؤكد على ضرورة الدفاع عن جميع المظلومين في العالم لا سيما المسلمين منهم.

وقال بروجردي خلال استقباله، عصر الاثنين، عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن، رضوان الحيمي: إن ايران لم تدخر وسعا في تقديم الدعم لمحور المقاومة من فلسطين ولبنان وسوريا وحتى اليمن في مواجهة الاعداء الصهاينة والتكفيريين والوهابيين.
وفي مستهل اللقاء اعرب بروجردي عن تهانيه بالانتصارات التي حققها المجاهدون اليمنيون في حربهم غير المتكافئة ضد العدوان السعودي الاميركي الصهيوني، والحصار السياسي والاقتصادي والعسكري المفروض على اليمن.
وقال: إن المقاومة البطولية للشعب اليمني المظلوم والمجاهدين الاحرار في مواجهة عملاء الاستكبار والصهاينة تبعث على البهجة والسرور داخل الأمة الاسلامية وجميع احرار العالم.
واضاف: استنادا الى الوعد الالهي فان النصر سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم في هذه الحرب التي شنها اعداء الاسلام والقرآن.
واكد رئيس اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية استمرار دعم ايران للشعب اليمني المظلوم انسانيا وسياسيا ومعنويا.
من جانبه اوضح عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن رضوان الحيمي: إن الهدف من زيارة ايران هو لتقديم رسالة تقدير من قبل الشعب واللجنة الثورية العليا وحكومة الإنقاذ الوطني في اليمن لقائد الثورة الاسلامية والشعب والحكومة الايرانية للدعم الشامل الذي يقدمونه الى اليمن. واكد ان الشعب والمجاهدين في اليمن لن يركعوا رغم القصف الواسع والحصار السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يفرضه مرتزقة السعوديين والاميركيين والصهاينة.
واعتبر رضوان الحيمي تشكيل حكومة الانقاذ الوطني والمجلس الشعبي بانه خطوة مهمة في تعزيز الوحدة والتضامن بين ابناء الشعب اليمني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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