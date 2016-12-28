في الساعة الثالثة والعشرين ونصف ليلاً، لا تزال مكتبة شينخوا الواقعة في شارع سانشياوكو بمدينة خفي حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين مضاءة زاهية كما في النهار لأنها مكتبة مفتوحة 24 ساعة على مدار اليوم.

واختارت معلمة من مدينة بوتشو بعض الكتب ووضعتها على طاولة فارغة ثم جلست بجانبها وبدأت القراءة. وقالت إنني قد درست في خفي مدة ثلاث سنوات، وكنت أزور هذه المكتبة من حين إلى آخر خلال تلك الفترة.

ومن أجل تحسين تحصيله العلمي، أصر شاب يدعى سون ليه على الدراسة الذاتية عند منتصف الليل في المكتبة وقال إنه طالب في السنة الثانية بالجامعة، وبدأ التردد على هذه المكتبة مساء كل يوم منذ بداية هذا الفصل الدراسي، وإذا شعر بالتعب من القراءة ينام على الأرض قليلاً، ويغادر المكتبة صباح اليوم التالي. وحسب ما لاحظه سون فإن مسناً يأتي إلى هذه المكتبة وحده بشكل متكرر، وينام بها أيضاً.

وتشو شياو نا، ووانغ رو بين شابتان ترتديان أزياء عصرية حديثة، وتأتيان دائماً إلى المكتبة للقراءة في الليل، واستقالت تشو من منصبها واستعدت لإدارة محل صغير لبيع الأزهار، لذلك اختارت كتباً خاصة بالزهور والبونساي. وأما وانغ فتفضل تصفح بعض الروايات أو الأعمال الأدبية الجميلة. وتخرج الشابتان معاً من المكتبة في الساعة الواحدة فجراً. وأوضحتا أن مطالعة الكتب في المكتبة مجانية، وتريان أنه لا يوجد أي ترفيه آخر أرخص من القراءة بل هي المفضلة أكثر لديهما.

ومن بين القراء طالبة من المدرسة الثانوية وهي ابنة مواطن اسم عائلته هو. وانهمكت الطالبة في مراجعة دروسها بالمكتبة، وعلى كرسي جلدي يبعد عن الطالبة عدة أمتار، جلس والدها السيد هو، وقال إن بنتي تدرس في السنة الأولى بالمدرسة الثانوية، وتدرس بنفسها دائماً هنا كل ليلة حتى الساعة الواحدة. ومن أجل تسهيل رعايتها خلال فترة المرحلة المدرسية، استأجرت منزلاً قريباً من هنا، وأتناوب مع والدتها في رفقتها بالمكتبة كل يوم.

ولو شينغ هو طالب بالمرحلة الثانوية أيضاً ويدرس في السنة الثالثة، ويأتي كل ليلة ويغادر عند الساعة الواحدة أو بعدها من فجر اليوم التالي، وقد تعود على بيئة المكتبة باعتبارها موقعاً مناسباً لمراجعة الدروس ويحمل معه مصباح حماية البصر وكوبا للشرب وبعض الأقلام والأوراق وغيرها من المستلزمات الدراسية.

وفي نحو الساعة الثانية فجراً، دخل شيوي ران وصديقه إلى المكتبة وهما يتحدثان ويضحكان، واختار كل منهما بعض الكتب وغادرا بعد شرائها. وقال شيوي إنهما مرا بالمكتبة التي كسبت شهرة كبيرة في المدينة، فدخلا لتجربة بيئتها المريحة وشراء بعض الكتب.

وأتت إلى المكتبة لي شي ينغ وهي طالبة في السنة الأولى بالجامعة لأول مرة، فوجدت كتاب (الأمير الصغير) واستعدت لإتمام قراءته.

وحسب ما ذكرته المديرة المناوبة يوان فين، فإن الطابقين الرابع والخامس من المكتبة منطقة مفتوحة طول اليوم على مدار 24 ساعة، والزبائن معظمهم شباب وتلاميذ أو طلاب يسكنون قريباً. وتنظم المكتبة أنشطة مختلفة خاصة بالقراءة كل أسبوع، مثل (ليلة عجيبة في المكتبة) للعائلات ذات الأطفال بمناسبة يوم القراءة العالمي. واختارت المكتبة 10 عائلات لقضاء الليلة الفريدة داخل 10 خيمات مقامة بالمكتبة، حيث كان أولياء الأمور يقرأون الكتب لأطفالهم تحت إرشاد معلمين خبراء قبل خلودهم للنوم.