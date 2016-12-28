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رقم الخبر: 183436 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 16:42 الاقسام: منوعات  
إخراج ثعبان ضخم من داخل غسالة

إخراج ثعبان ضخم من داخل غسالة

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب لحظة اكتشاف رجل تايلندي لثعبان ضخم داخل غسالة في منزله، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وبعد أن فتح كورنتشارون روكتشاي  باب آلة الغسيل، فوجئ بثعبان ضخم يقبع داخل حوض الغسالة ويتحفز للهجوم عليه.

وحينما شاهد كورنتشارون هذا المنظر المرعب، تراجع إلى الخلف وأقفل باب آلة الغسيل بقدمه قبل أن يهرع للاتصال بمختص الأفاعي الذي قام بإخراج الثعبان من الغسالة، وفقا لموقع 24 الإخباري.

ويظهر مقطع الفيديو، المختص وهو يحاول إخراج الثعبان من الغسالة باستخدام عصا قبل أن يمسكه من رقبته ويضعه في كيس بلاستيكي بمساعدة مرافقين له.

وقال كورنتشارون (لم تكن الغسالة تعمل كما يجب في الآونة الأخيرة، ولكني لم أتوقع بأن السبب هو وجود ثعبان ضخم في داخلها).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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