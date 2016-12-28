أودع مسؤول صحيفة (جمهورييت) التركية المعارضة السجن، بتهمة (إهانة رئيس الدولة)، وذلك بعد قوله إنه يرفض تقديم الشاي لرجب طيب أردوغان، بحسب ما أوردت الصحيفة الاثنين.

ووضع سينول بوران رهن الحبس الاحتياطي مساء الأحد، بحسب الصحيفة المعارضة لأردوغان والتي سجن رئيس تحريرها والعديد من صحافييها الشهر الماضي.

واتهم بوران بأنه تلفظ بعبارات غير ودية إزاء الرئيس التركي حين أكد أنه سيرفض تقديم الشاي له إذا زار مقر الصحيفة. وأثناء استجوابه نفى بوران أن يكون أهان الرئيس لكنه أقر بأنه قال إنه لن يقدم له الشاي، بحسب الصحيفة.

وتعددت القضايا بتهمة الإساءة لأردوغان منذ انتخابه رئيسا في اغسطس 2014، ما يشير بحسب معارضيه الى انحراف استبدادي.

وسجل في هذا الاطار نحو الفي قضية في تركيا استهدفت فنانين وصحافيين ومواطنين عاديين، باتوا عرضة للسجن اربع سنوات.

وتمثل صحيفة جمهورييت وهي إحدى آخر صحف المعارضة في تركيا، العدو اللدود لأردوغان منذ أن نشرت العام الماضي تحقيقا أكد ان اجهزة الاستخبارات التركية تزود المسلحين الاسلاميين في سوريا بالسلاح.

وتم توقيف العديد من كوادر الصحيفة الشهر الماضي بعد اتهامهم بانشطة (ارهابية) على صلة بتمرد أكراد تركيا ومحاولة انقلاب يوليو.

وبعد هذه المحاولة شن النظام التركي حملة طرد وتسريح طاولت كل المجالات وخصوصاً الصحافة. وتم توقيف العديد من الصحافيين نهاية الأسبوع الماضي.