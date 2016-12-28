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رقم الخبر: 183432 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 16:33 الاقسام: منوعات  
زراعة يد بعد 32 عاماً!

زراعة يد بعد 32 عاماً!

ولد (بيوتر) بدون يده اليسرى، بسبب عيب أدى إلى عدم تكوين كل أطرافه، وعاش 32 سنة من عمره دون ذراع يسرى، حتى تمكن مؤخراً من زراعة يد من متبرع متوفي.

ووفقاً لما نقله الموقع البريطاني (ديلي ميل) قال (بيوتر) خلال اللحظات الأولى بعد خضوعه لعملية جراحية استمرت 13 ساعة لتركيب اليد (لأول مرة أشعر بوجود يد يسرى أستطيع استخدامها، وتحريك أصابعي بعد حرمان 32 سنة، موضحاً أنه في بداية حديث الطبيب معه ظن أن العملية لن تنجح، ولكن بمجرد تحريك يده تأكد أن العملية نجحت، وقال: (أخيراً سأعيش حياة طبيعية)، واستخدم الفريق الطبي لوحات التيتانيوم والمسامير في توصيل عظام يد المتبرع للشخص الأساسي، والتئامها بعد عدة أيام، ثم ربطوا الأوتار والعضلات الرئيسية قبل أن يتم توصيل الأوعية الدموية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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