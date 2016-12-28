من المفضل ان لا تذهب للسينما لوحدك حتى لا تغفو ويحدث لك مثل ما حدث لهذا الشاب المسكين.

أصيب شاب بالرعب بعد ان ذهب للسينما لوحده واستفاق في منتصف الليل ليجد انها خالية من الناس، فبالرغم من أن فيلم حرب النجوم حظي بإعجاب النقاد، لكنه لم يثر اهتمام هذا الشاب، وغط في نوم عميق عندما شعر بالملل.

وحسب ما ذكره موقع مترو، استيقظ الشاب في منتصف الليل داخل قاعة سينما خالية من الناس، حيث أصيب بالهلع، وحاول الخروج من القاعة لكنه استدعى الطوارئ لمساعدته، وتم إنقاذه في النهاية.

وتعتقد الشرطة أن موظفي السينما نسيوا التحقق من عدم وجود عملاء في المبنى قبل إغلاقه.