اطلقت حكومة باكستان للمرة الأولى قطار سلام زين من وحي أجواء احتفال المسيحيين بعيد الميلاد، وسيجوب القطار باكستان «لنشر التسامح». وقال وزير حقوق الإنسان الباكستاني كرمان ميكائيل عند تدشين القطار «علينا تغيير عقلية الناس».

وتقل عربات القطار مجسمات لرجال ثلج زينت بالأضواء. ووضعت في عربات عدة مغارة وبابا نويل ومجسم لمدفئة وشجرة ميلاد او صور باكستانيين مسيحيين كوفئوا لتقديمهم خدمات للبلاد. وقال الوزير وهو مسيحي، لدى مرور القطار «انه علامة على التسامح، الجميع سيحتفلون بالميلاد». ودعا الأسر من كل الديانات الى زيارة القطار «لنشر التسامح». من جانبه قال الأسقف دومينيك جويد «هناك كثير من التمييز. وهذه مرحلة أولى».

ولا يتوقع محللون ان يغير هذا القطار الرمزي الظروف الصعبة التي يعيشها نحو 2,5 مليون مسيحي باكستاني. ويتعرض هؤلاء يومياً الى التمييز في البلد ذي الغالبية المسلمة وسط خوف من الاتهام بالكفر والذي كثيراً ما يستخدم ضد اقليات لتصفية حسابات شخصية. كما تتعرض هذه الاقلية الى اعتداءات بينها اعتداء في لاهور في عيد الفصح اوقع 75 قتيلاً.

وقالت الباكستانية المسيحية انييس «انه مجرد احتفال لكني اشعر بالفخر انها خطوة أولى (..) نأمل ان نتمكن من الاحتفال بالميلاد بسلام وتناغـــــم خلال سنوات كثيرة مقبلة».

وغادر القطار الخميس اسلام اباد متجهاً الى بيشاور قبل ان يتجه جنوباً لتمضية يوم الميلاد في لاهور وآخر أيام السنة في كراتشي.