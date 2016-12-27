قامت وزارة الدفاع الروسية بإدراج إسم مغني من ضمن فرقة ألكسندر الرسمية للجيش الروسي المعروفة بأوركسترا (الجيش الأحمر)، الذين لقوا حتفهم في الطائرة المنكوبة، ليتبين فيما بعد انه على قيد الحياة.

وفي التفاصيل، المغني الروسي رومان فالوتوف الذي يبلغ من العمر (29 عاماً) نجا من الحادث، بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره الامر الذي منعه من صعود الطائرة، حيث كان اسمه مدرج في قائمة الركاب لكنه لم يستخرج (بورد) السفر الذي يخوله من للصعود إلى الطائرة، مع انتهاء جواز سفره بتاريخ تمّوز الماضي.

وعلّق فالوتوف بعد الحادثة: (لقد كنت في صالة المغادرة بالمطار، وقدمت جوازي لموظفة الهجرة التي قالت لي، هل تمزح، إن جوازك منتهي الصلاحية منذ تمّوز).

وأضاف: (لم أدرك بالفعل أن الجواز يتطلب التجديد... وقد طلبت منّي الموظفة الانتظار، وجلست وأنا في أشد القلق ألا يسمح لي بالسفر.. وخلال دقائق تم إخباري أنه لن يكون بإمكاني المغادرة إلى أي مكان).

وتابع: (لقد كنت عصبياً لهذا الخطأ في جوازي ولم يكن من حل سوى أن أعود إلى بيتي)، مضيفاً: (بحلول الساعة الثالثة و30 دقيقة صباحاً وبعدها بدأ الناس يتصلون بي ويسألون عني إذا ما كنت على قيد الحياة، وقد راجعت قائمة الضحايا ففوجئت بأن اسمي من بينهم). وقال: (لقد كنت أبكي وكان أهلي وأصدقائي في صدمة).