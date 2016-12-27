انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً مقطع فيديو حاز على اعجاب الآلاف من الناس.. لايكات.. مشاركات.. اضافات.. دموع وعواطف.. وما أدري ايش يسمّونه هذا الوش الأصفر اللي يطلع مرّة مع النظارة السوداء ومرّة يضحك ومرّة تتطافر منه الدموع ومرّة يبوس ومرّة يخرج لسانه ساخراً!!..

القصة وما فيها يا نور عيني أن شاباً تايلندياً حين كان جالساً في أحد مطاعم بانكوك.. مرّت أمامه قطة جائعة.. فرمى لها قطعة دجاج.. وراح يصوّر الحالة.. شو هذا الرياء؟! بطل عملك يا زلمه!!.. عليك أن تطعمها لوجه الله دون أن يعلم بك أحد.. اما سمعت بصدقة السر؟! مش تروح تصورها وتفضحها وتجعل الآلاف يشاهدون ذلتها وكرمك وسخائك!! مش عيب يا زلمه؟!..

لابأس.. الزلمه تايلندي.. وما نعرف شو هو معتقده أو هدفه.. المهم مقطع الفيديو له مغزى أكبر من هيك.. تأخذ «البزونة» زي ما يقول أهل العراق أو «البسينه» زي ما يقول أهل الشام.. المهم تأخذ قطعة الدجاج وتجري.. فيتبعها الشاب التايلندي!! وهو يصوّرها.. وهي تجري.. الى أن تصل الى «بيتها»!! فتعطي قطعة الدجاج هذه الى أبنائها «الجياع».. فيبدأون بتناولها بشراهة دون الحاجة الى ببسي أو سينالكو!!..

هنا تبدأ المناحة.. وتسيل الدموع.. وتنهمر العواطف الإنسانية من جميع البشر.. هنود وعرب وحتى أخواننا «البراكنة الفاوسة» أي شعب بوركينا فاسو العظيم الكريم.. المهم أحبائي الكل يعرب عن تعاطفه وتفاعله على طريقته الخاصة.

شو هذه القطة؟!.. شو هل «بسينه»؟!.. شو هل «كات»؟!.. ايوه قالوها بالإنجليزي من الشمال لليمين «سي يو بي» كات.. يا لها من أم حنونة.. يا لها من مضحية.. تتحمّل الجوع والعطش والآلام من أجل إطعام أبنائها الجياع..

مين قال لك انها جائعة؟! مين قال أن أبنائها جياع؟! ربما يكونوا أكلوا قطعة سمك او لحم الضأن قبل يومين؟! لا تقيسوا يا نور عيني على شراهة الأكل هذا هو ديدن أفراخ القطط.. صدقوني..

حتى مع احتمال صدق المدعي ومصداقية الفيديو.. ولكن أنا استغرب كثيراً من الناس اللي تتفاعل مع الحيوانات.. وتبكي.. بل في أوروبا يتظاهرون.. ويهتفون ويرفعون اللافتات والأعلام!! وهذا شيء طبيعي ولكن يكون مش طبيعي لما يتم الى جانبه تجاهل ما يتعرض له البشر!! مش هيك يا بشر؟!..