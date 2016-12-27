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للمزید
رقم الخبر: 183427
تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016
الوقت: 15:51
الاقسام: منوعات
فرحة الميلاد!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الميلاد
الفرحة
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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