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رقم الخبر: 183425 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 15:52 الاقسام: عربيات  
حماس: إذا اقترب العدو من شعبنا سيُفاجأ بما لم يتوقع

حماس: إذا اقترب العدو من شعبنا سيُفاجأ بما لم يتوقع

أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أنها لا تستعجل الحرب ولكن إذا فكر العدو من الاقتراب من دماء شعبنا فسوف يفاجأ بما لم يتوقع، وسيعود مهزوماً.

وقالت الحركة في بيان صحفي في ذكرى مرور ثمانية أعوام على «معركة الفرقان»: «إن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع، ولا مستقبل لدولة الكيان على أرضنا».

وشددت على أن الإفراج عن الأسرى سيظل هدفاً مقدساً لديها، ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم، مضيفة: «الحرية لأسرانا وإننا على موعد مع ساعة الحرية».

وأرسلت حماس التحية إلى شهداء معركة الفرقان وإلى شهداء فلسطين وإلى شهداء الأمة وعلى رأسهم طيار فلسطين صانع الأبابيل محمد الزواري.

ولفتت إلى أن الاحتلال فشل في تلك الحرب، مبينةً أنها انتهت ولم يحقق  أيا من شروطه، فلا حكم حماس انتهى، ولا الشعب الفلسطيني انفض عن المقاومة، بل شعوب الأمة كلها التحمت بها؛ وخرجت من صفوفها أمثال القائد الطيار التونسي البطل الشهيد محمد الزواري.

ونوهت إلى أنه ما استطاع استعادة شاليط إلا عندما دفع الثمن باهظا وبشروط المقاومة، ولا الصواريخ انتهت بل وصلت حيفا وفرضت حظراً جوياً على مطار اللد وكبدت الإسرائيليين خسائر فادحة مادية ومعنوية، وفرضت معادلة ردع جديدة في الميدان.

 

 

 
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مصدر الخبر: موقع كتائب القسام
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