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رقم الخبر: 183424 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 15:23 الاقسام: اقتصاد  
وزير الاتصالات الايراني يلتقي الرئيس الآذربايجاني في باكو ويبحثان العلاقات الودية بين البلدين

وزير الاتصالات الايراني يلتقي الرئيس الآذربايجاني في باكو ويبحثان العلاقات الودية بين البلدين

التقي رئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربايجان اليوم الثلاثاء الرئيس الاذربيجاني الهام علييف.

واشار الرئيس الآذربايجاني الهام علييف في اللقاء الى العلاقات الودية بين طهران وباكو، وقال ان عام 2016 كان عاما خاصا في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث شهدنا التوقيع على مذكرة التفاهم الاقتصادي بين البلدين في هذا العام.

واعرب عن امله في ان يكون عام 2017، عاما لتعزيز العلاقات الودية وتنفيذ المشاريع المهمة.

واشار الرئيس علييف الى تدشين قطار الركاب الدولي بين نخجوان - تبريز - طهران - مشهد، وقال ان تدشين هذه الخط سيسهم في المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين ايران وجمهورية آذربايجان.

من جانبه هنأ محمود واعظي، حكومة جمهورية آذربايجان وشعبها بالعام الميلادي الجديد، وقال ان هدف اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربايجان، تنفيذ توجيهات الرئيس روحاني واعداد خارطة الطريق لتنمية العلاقات بين البلدين في اطار صياغة التعليمات التنفيذية.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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