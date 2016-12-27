اشار السفير الايراني في ايرلندا جواد كجوئيان الى تطور العلاقات بين ايران وايرلندا خلال العام 2016 مؤكدا ان هذه العلاقات ستشهد ازدهارا في عام 2017 القادم.

وأوضح خلال حديثه لمراسل 'ارنا' الى أن عدة وفود تجارية ايرانية بارزة زارت بعد الاتفاق النووي ايران لبحث التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الايراني وقد ابرمت العديد من الاتفاقيات خلال هذه المباحثات والزيارات.

ونوه الى أن الاستثمار في بناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية، والتعاون في بناء مصنع للالبان من بين الانجازات التي تحققت نتيجة زيارات الوفود التجارية الايرلندية، كما أثمرت زيارة وفد من وزارة العمل الايرانية الى ايرلندا عن الاتفاق على ايفاد طاقات ايرانية ماهرة الى ايرلندا.

واشار الى أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من التطور وقد ارتفعت الصادرات الايرانية خلال الشهور التسعة الأخيرة الى 62 بالمئة، ولفت الى أن قيمة التبادل التجاري بين ايران وايرلندا بلغت 80 مليون دولار سنويا، وهناك امكانية لرفع مستواها لتصل الى مليار يورو في العام.