وصف رئيس لجنة التحقيق والتفتيش في الجمهورية الارمينية، التعايش السلمي بين اتباع الاديان التوحيدية في مدينة اصفهان (وسط) والعلاقات الوطيدة بين بعضهم البعض الآخر بالوثيقة الاجتماعية.

وقال آغوان هوسبيان لدى لقائه محافظ اصفهان، ان هذه الوثيقة الاجتماعية ينبغي تعميمها لتكون نموذجا لكل المجتمعات لتتعلم منها الاجيال القادمة وتطبقها.

ولفت الى أنه على الرغم من وجود تمايز ديني بين ايران وارمينيا الا أن البلدين كانا الى جانب بعضهما البعض الآخر، وقال، شهدنا ممارسات مزدوجة في المنظمات الدولية وكان بعض الناس الذين يتصفون بصفات شيطانية لا يريدون تطور العلاقات بين ايران وارمينيا، وان لا يكون هناك تبادل في اللقاءات والزيارات.

واضاف، بأن البعض كان يريد استغلال العلاقات ولكن لحسن الحظ فإن زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى ارمينيا ولقاءاته المهمة حققت نجاحات كبيرة.

من جانبه تطرق محافظ اصفهان رسول زركربور الى العلاقات الوطيدة بين ايران وارمينيا، مؤكدا ان مستوى هذه العلاقات تطور بعد زيارة الرئيس الايراني، واعتبر ان التعايش السلمي بين الأديان في اصفهان مفخرة للمحافظة.

وفيما أكد أن التعايش بين معتنقي الاديان الالهية في اصفهان يعود الى 400 عام شدد على ان المؤسسات الدينية والاجتماعية للارمن ومعتنقي الاديان الالهية يمارسون طقوسهم بحرية مطلقة.