وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها "لا تعير وزناً لتصريحات وزير الخارجية السعودي بشأن الحشد الشعبي". ورأت أنها "استمرار للتعامل السعودي المتأزم مع العراق".

وأضافت أن "تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة". واعتبرت الخارجية العراقية أن "المنهج الخاطئ" قد "أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سببا لاستمرار التوتر والأزمات خصوصا في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق"، مشددة على أن "الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو أحد التشكيلات الأمنية الرسمية للدولة" وتابع أن "وزارة الخارجية العراقية إذ لا تعير وزنا لمثل هذه التصريحات ترفعا عن الدخول في جزئيات لا طائل منها، تشير إلى أن العالم بات يدرك كافة الحقائق في العراق ويتعامل معها باحترام". كان الجبير قد اتهم، خلال مؤتمر صحافي عقده ونظيره الأردني ناصر جودة في الرياض أمس الاثنين، قوات الحشد الشعبي بأنها "مؤسسة طائفية يقودها ضباط إيرانيون"، واعتبر أن "بناء عراق موحد ومستقل مرتبط بإنهاء الطائفية وبعدم وجود الحشد الشعبي".