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رقم الخبر: 183410 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 14:13 الاقسام: دوليات  
واشنطن تنزع النقاب عن الدرع الصاروخي

واشنطن تنزع النقاب عن الدرع الصاروخي

علقت وزارة الخارجية الروسية على ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة. واعتبرت الخارجية الروسية أن ما جاء في قانون الموازنة العسكرية الأمريكية الجديدة بشأن "الدرع الصاروخي" يدل على أن الولايات المتحدة تسعى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص مع روسيا في مجال الأسلحة النووية.

وكانت واشنطن تقول من قبل إن الهدف من إنشاء ما يسمى "الدرع الصاروخي" صد ضربات محدودة من الممكن أن توجهها إيران وكوريا الشمالية. أما الآن فإن مهمة نظام الدفاعات الأمريكية المضادة للصواريخ تتمثل في توفير الحماية الأمينة من "الهجوم الصاروخي". واعتبرت الخارجية الروسية أن هذا يعني أن واشنطن تخلت عن "خرافة الخطر النووي الإيراني والكوري الشمالي"، وأفهمت أنها تتطلع إلى الإخلال بميزان القوى النووية وتحقيق التفوق الاستراتيجي.

 
 
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مصدر الخبر: سبوتنيك
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