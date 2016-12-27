تمت إضافة قسم «النساء المخرجات للأفلام» الى أقسام الدورة التاسعة من مهرجان بروين اعتصامي للأفلام، الذي يقام من 12 لغاية 17 من شهر فبراير / شباط عام 2017 القادم في العاصمة الإيرانية طهران.

واضيف هذا القسم، لأول مرة، بعد ثماني دورات من إقامة المهرجان بسبب إقبال واسع من قبل النساء المخرجات اللائي قدمن أعمالاً وثائقية أكثر من 40 دقيقة الى أمانة المهرجان، فقرر القائمون على مهرجان بروين اعتصامي للأفلام لإضافة قسمي الأفلام الوثائقية الروائية القصيرة والطويلة من إخراج النساء الى مسابقات المهرجان.

ويقام هذا الحدث السينمائي في قسمين رئيسيين وهما سباق الفيلم الروائي الطويل السينمائي وسباق الأفلام القصيرة وهما في ثمانية أقسام فرعية بما في ذلك قسم النساء المخرجات للأفلام الحرة وقسم الرجال المخرجين لأفلام عن المرأة وقسم متخصص للنساء السينمائيات، وقسم لتعريف النساء البارزات الإيرانيات وقسم أدب وفكر الشاعرة بروين اعتصامي وقسم النساء والحياة الحضرية.

ويترأس المهرجان مازيار رضا خاني بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات ثقافية واجتماعية مختلفة خلال إقامة المسابقات.

هذا المهرجان سيرحب بجميع الأفلام التي صنعتها النساء في شتى المجالات كما سيرحب بجميع الأفلام التي أنتجها الرجال عن عالم المرأة وعن احترام حقوق المرأة والأسرة وتعزيز الأسرة والروابط العائلية والحقوق المدنية.

وبروين اعتصامي هي الشاعرة الايرانية الشهيرة التي ولدت في عام 1907 بمدينة تبريز و توفيت عام 1941. ولها ديوان كبير يضم مجموعة من اشعارها.

وأعلنت العلاقات العامة للمهرجان ان هذا القسم سيقام بدعم من دائرة الشؤون الثقافية والاجتماعية ودائرة شؤون المرأة في بلدية طهران وحددت الجوائز للأفلام الفائزة في سباق هذا القسم.

وكشفت العلاقات العامة للمهرجان ان جوائز لوحة بروين الذهبية، ودبلوم الشرف وجائزة مالية تمنح لأفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل نظرة المخرج الى القضايا الحضرية وأفضل الباحثين في القضايا الحضرية وأفضل فيلم الى جانب جائزة خاصة لأفضل شخصية نسائية مؤثرة في مدينة طهران.