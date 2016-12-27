أكدت سفيرة ايران في ماليزيا مرضية افخم، ان ايران وقفت دوما الي جانب الشعب الفلسطيني، وقالت ان زيادة الوعي الدولي تجاه القضية الفلسطينية، و قرار مجلس الأمن الاخير الذي يدين الاستيطان الصهيوني على الارض الفلسطينية مؤشر على دعم فلسطين الشامل .

واكدت افخم اليوم الثلاثاء في حديث مع الصحفيين الماليزيين على هامش برنامج ' ايام ايران الثقافية' في المكتبة الوطنية الماليزية، ان ايران ساندت حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم باستمرار ومنذ انتصار الثورة الاسلامية .

واشارت الي ان دفاع ايران عن فلسطين، كان بارزا في المحافل الاقليمية والدولية، موكدة ان تصويت مجلس الأمن الاخير ضد الاستيطان الصهيوني علي الارض الفلسطينية والمطالبة بوقفها، يؤكد دعم القضية الفلسطينة.

وصرحت بان دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، يشكل خطوة مهمة لانهاء جرائم الكيان الصهيوني، موضحة انه استنادا للحقائق السائدة فان العالم يدين نشاطات الكيان الصهيوني الغاصب للقدس.

وكان مجلس الأمن قد صوت يوم الجمعة الماضي وب14 صوتا ومخالفي امريكا فقط، علىي مسودة قرار قدمته كل من ماليزيا ونيوزلندا والسنغال وفنزويلا، يدين بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني.