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رقم الخبر: 183405 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 14:08 الاقسام: ثقافة وفن  
بدء المرحلة الثانية من مشروع ترميم شباك مرقد أمير المؤمنين(ع)

بدء المرحلة الثانية من مشروع ترميم شباك مرقد أمير المؤمنين(ع)

اعلنت العتبة العلوية المقدسة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من عملية ترميم شباك مرقد أمير المؤمنين عليه السلام بعد انجاز المرحلة الأولى من عملية الترميم من قبل كوادر قسم الصيانة الهندسية في العتبة المقدسة وبأشراف أمينها العام السيد نزار هاشم حبل المتين.

وكان مكتب الأمين العام للعتبة المقدسة، قد أشار مسبقا في تصريح صحفي، إن «الترميم يتضمن جميع الأجزاء الفضية المحيطة بالشباك الخشبي المثبتة عليه تلك الأجزاء والذي يعد الأساس الرئيسي الذي يحيط بالصندوق الداخلي للمرقد الطاهر».

وذكر بيان صادر عن العتبة العلوية المقدسة: ان «الهدف من عملية الترميم تعود أولا للمدى الطويل للشباك الذي لم يتم تأهيله منذ أكثر من (70 سنة)، حيث تم تركيبه في سنة 1360 للهجرة / 1938 ميلادية، والشباك الخشبي مصنوع من أرقى أنواع الخشب البورمي».

وبين، أن «عملية الترميم تتم في الأجزاء المتضررة في جميع جوانب الشباك والتي تعرضت لأسباب مختلفة من التضرر من أهمها آثار قصف النظام السابق للمرقد الشريف في بداية تسعينيات القرن الماضي ورفع أجزاء الشباك المتكونة من مادتي الفضة والذهب (المرسوم عليها عناقيد من العنب وكلمة يا علي) والمسندة على الشباك الخشبي».

وأشار إلى أن «مدة المشروع قرابة شهر كامل، ومن المؤمل الانجاز قبل المدة المحددة».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالة ايسنا
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