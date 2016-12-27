«فومن» هي إحدى المدن الجميلة التابعة لمحافظة كيلان وقد عرفت منذ القدم بطبيعتها الفريدة من نوعها وما زاد من روعتها وجمالها اليوم تلك التماثيل المتنوعة والمباني التراثية الفريدة من طرازها والتي تدل على عراقة أهلها وأصالتهم.

فيها أضرحة أحفاد الأئمة المعصومين

هناك العديد من الأماكن المقدسة في مدينة «فومن» وهي تستقبل الزائرين طوال أيام السنة، ففيها الكثير من أضرحة أحفاد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ومن أبرزها: ضريح سبزه قبا، السيّد ميرزا، السيد ببر جلو دار، السيد آغا مير سرا، السيد عون بن علي.

معالمها السياحية لا حصر لها

المعالم السياحية والترفيهية في مدينة فومن كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقال المقتضب، ومنها أماكن لا نظير لها في إيران ناهيك عن جمال سفوح جبالها وروعة شلالاتها وأنهارها الجارية بالمياه العذبة، وكذلك قلعتها التأريخية الشهيرة وقلعة رود خان، ومدينة ماسولة، وما هذه الأماكن إلا صورة لصفحة من صفحات سمو هذه المدينة الجميلة.

المباني الأثرية في مدينة فومن

المباني الأثرية في مدينة فومن كثيرة وأبرزها قلعة «رود خان» الشهيرة على صعيد إيران بأسرها والتي تستقر على مكان باسم «ستيغ كوهي» وقد تم تشييدها إبان العهد الساساني وكانت طوال قرون من الزمن مركزاً سياسياً لحكام وولاة جيلان حيث تقع في وسط غابة جميلة على مسافة 16 كم جنوب شرقي مدينة فومن.

مساحة هذه القلعة تبلغ 22300 متر مربع ومحيطها 1260 م وطولها 500 م تقريباً في حين أن عرضها ليس على حد سواء في جميع نقاطها وفيها 42 برجاً، وقد استخدمت ملايين قطع الطابوق والأحجار في تشييدها، وبما أنها تستقر على قمتي جبلين فهي تقسم إلى ثلاثة أجزاء شرقي وغربي ومتوسط، والجانب الشرقي منها قائم على قمة يبلغ ارتفاعها 670 م وتفصله بوابة كبيرة عن سائر أجزاء القلعة.

يمكن للسائحين تفقد هذه القلعة الأثرية طوال أيام السنة، والطريف فيها أنها تظهر بحلة جديدة في كل فصل من فصول السنة.

معروفة بأطعمتها المحلية اللذيذة

مدينة «فومن» معروفة بأطعمتها المحلية اللذيذة ولا سيما الفطائر التي توارث الأهالي طهيها على مر العصور، وأهم مكوناتها عبارة عن الدقيق والبيض والسكر والسمن الحيواني والدارسين والفانيلا والجوز والهيل، ونظراً للذتها وحلاوة طعمها فهي تستهوي كل من يزور المدينة لذلك أصبحت تمثل الهدايا الخاصة لكل من يزورها، هذا إضافة إلى العديد من الهدايا الأخرى كالخبز السكري والمحلى بالزيت والمجفف وحلوى السمسم وبعض الحلويات المحلية التي تجود بها أيادي الأمهات هناك.

مدينة «فومن» أنجبت فطاحل وأفذاذ

أنجبت مدينة «فومن» فطاحل وأفذاذ على مر العصور كان آخرهم آية الله العظمى الشيخ بهجت، وهي تعد مهداً للعلم والتقوى.

ومن جملة مشاهيرها البارزين كيومرث صابري فومني وشيون فومني.

الأعراق التي ينحدر منها أهالي المدينة

أهالي مدينة «فومن» ينحدرون من الناطقين باللهجة الفارسية الكيلكية وقبائل «تالش» وهي محاطة بسهول خضراء شاسعة ومزارع رافلة بمختلف أشجار الفاكهة وحقول الأرز والشاي والتبغ، كما أن بعض المزارعين فيها يربون «دودة القز” لإنتاج الحرير، وتمتزج فيها ثلاث قوميات هي الجيلكية والتالشية والتركية كما أن طبيعتها فريدة من نوعها لكونها تتألف من غابات ومراتع خضراء وجبال خضراء باسقة الأمر الذي جعل ثقافتها المحلية تمتاز عن ثقافات سائر المدن في الجمهورية الإسلامية.

مدينة «فومن» كالنجمة اللامعة التي تتألق في قلب محافظة كيلان وهي مستعدة طوال أيام العام لاستقبال السائحين من جميع أرجاء البلاد ومن سائر البلدان، وكل من يزورها يلاحظ عظمة الله تعالى وقدرته فهي آية من آياته الكبرى.