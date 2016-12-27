نقلا عن شبكة الاعلام العرافي أنه بالتزامن مع انتشار التعزيزات العسكرية التي وصلت مؤخرا لمسك الاحياء المحررة من الساحل الايسرمن مدينة الموصل، تواصل القطعات تحقيق تقدم واضح ضمن الصفحة الثانية الهادفة الى حسم المعركة واعلان هذا الساحل محررا بالكامل بأسرع وقت ممكن، مكبدة العدو الداعشي خسائر جسيمة بالارواح والمعدات.

وكشف العقيد في قوات جهاز مكافحة الارهاب العراقي، دريد سعيد، ان القوات الامنية القت القبض على خلية ارهابية مكونة من 15 داعشيا بينهم احد مساعدي زعيم عصابات «داعش» ابوبكر البغدادي، وهو الارهابي المكنى (ابو حارث المتيوتي)، لافتا الى ان عملية الاعتقال جرت بموجب معلومات استخبارية ادلى بها سكان المنطقة في حي البكر ضمن ساحل الموصل الايسر وجرت العملية بعد محاصرة المنطقة والدار السكنية التي كانت هذه الخلية تختبئ فيها.

واوضح أن القوات الأمنية اقتادت اعضاء هذه الخلية ومعهم المتيوتي الى مقر فوج استخبارات جهاز مكافحة الارهاب للتحقيق معهم تمهيدا لتسليمهم للجهات المعنية. في الوقت نفسه، نفذ رجال الاستخبارات العسكرية اعتمادا على معلومات دقيقة، اضخم عملية مداهمة ادت الى ضبط والاستيلاء على 6 معامل تعود لعصابات «داعش» الإرهابية في منطقة بازوايا بكوكجلي شرقي الموصل.

