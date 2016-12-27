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رقم الخبر: 183401 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 14:00 الاقسام: رياضة  
معسكر تدريبي مشترك بين ايران وهونغ كونغ في التايكواندو
على مستوى الناشئة والشباب "للبنات"

معسكر تدريبي مشترك بين ايران وهونغ كونغ في التايكواندو

اعتباراً من 26/12/2016 والذي صادف الاثنين الماضي بدأ المعسكر التدريبي المشترك بين بنات ايران وبنات هونغ كونغ في التايكواندو، ويستمر هذا المعسكر لمدة 10 ايام في طهران.

وتجري فعاليات هذا المعسكر بأشراف مهرو كماني بعنوان مدربة، وسارا خوش جمال فكري بعنوان مساعدة مدرب، بالاضافة الى المدربة من هونغ كونغ "لينغ كارمن".

ويتألف فريق التايكواندو الايراني من البنات التالية اسمائهم ادناه:

(ناهيد كياني – سودابه بور صادقي – فاطمة فرزان – طيبة بارسا – فاطمة مصطفائي – اكرم خدابنده ونفيسة مخلص) وشاركت من هونغ كونغ كل من (تينغ لوي – فينس لو – سين لاف وسيف لان).

وتستمر هذه التدريبات بين البلدين في المركز العالمي للتايكواندو بطهران.

 


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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