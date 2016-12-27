  • الثلاثاء ٢٧ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الثلاثاء , ديسمبر 27, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183400 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 13:53 الاقسام: عربيات  
تحقيق خطير يكشف عن نشاط مافيا تجارة الأعضاء البشرية بحلب

تحقيق خطير يكشف عن نشاط مافيا تجارة الأعضاء البشرية بحلب

مع تحرر حلب، تتكشف أركان جديدة من مؤامرة عامة شاملة، أحاقت بالوطن السوري، وضربت أكثر من موضع فيه، فمع زوال خطر وجرائم الإرهاب عن المدينة الشهباء، انكشفت جرائم أخرى، لا تقل في بشاعتها ولا شدتها عن رصاص التطرف، الذي أرهق سوريا منذ سنوات عدة.

 هناك، في الخفاء، حيث تدور المعارك بين الجيش العربي السوري وتنظيم "داعش" والحركات والجماعات الإرهابية، كانت معركة أخرى تدور، أبطالها ليسوا إرهابيين، ولكنهم منتفعون وأصحاب مصلحة من سقوط ضحايا، يبحثون عن جثة هنا، أو مريض هناك، لينتهكوا جسده، ويحصلوا من أحشائه على مكاسب مالية، حرام.

سرقة الأعضاء تطال 15 ألف سوري خلال سنوات الحرب مع تسارع الأحداث في الأحياء الشرقية في حلب، والعمل على إخلاء المدنيين، ظهرت للعلن حقائق جديدة، وجرائم كانت تحدث بشكل منظم ومدروس، فبينما كان الإرهاب يخطف الأرواح، كان هناك آخرون يخطفون من السوريين ما تبقى من أجسادهم، "كلية.. كبد.. عين.. قلب".. هؤلاء لم يوفروا شيئاً في الجسد السوري إلا وسرقوه، دون مُحاسب ولا ملاحق ولا حتى موثق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبوتنيك
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1259 sec