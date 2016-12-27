مع تحرر حلب، تتكشف أركان جديدة من مؤامرة عامة شاملة، أحاقت بالوطن السوري، وضربت أكثر من موضع فيه، فمع زوال خطر وجرائم الإرهاب عن المدينة الشهباء، انكشفت جرائم أخرى، لا تقل في بشاعتها ولا شدتها عن رصاص التطرف، الذي أرهق سوريا منذ سنوات عدة.

هناك، في الخفاء، حيث تدور المعارك بين الجيش العربي السوري وتنظيم "داعش" والحركات والجماعات الإرهابية، كانت معركة أخرى تدور، أبطالها ليسوا إرهابيين، ولكنهم منتفعون وأصحاب مصلحة من سقوط ضحايا، يبحثون عن جثة هنا، أو مريض هناك، لينتهكوا جسده، ويحصلوا من أحشائه على مكاسب مالية، حرام.

سرقة الأعضاء تطال 15 ألف سوري خلال سنوات الحرب مع تسارع الأحداث في الأحياء الشرقية في حلب، والعمل على إخلاء المدنيين، ظهرت للعلن حقائق جديدة، وجرائم كانت تحدث بشكل منظم ومدروس، فبينما كان الإرهاب يخطف الأرواح، كان هناك آخرون يخطفون من السوريين ما تبقى من أجسادهم، "كلية.. كبد.. عين.. قلب".. هؤلاء لم يوفروا شيئاً في الجسد السوري إلا وسرقوه، دون مُحاسب ولا ملاحق ولا حتى موثق.