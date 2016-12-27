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رقم الخبر: 183399 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 13:58 الاقسام: رياضة  
خداداد عزيزي: ربما يؤدي السعوديون الخدمة العسكرية الالزامية في سن الـ 45 !

خداداد عزيزي: ربما يؤدي السعوديون الخدمة العسكرية الالزامية في سن الـ 45 !

نفى مدرب فريق سياه جامكان الايراني خداداد عزيزي ما اوردته مواقع سعودية حول اعتقاله بعد مباراة فريقه مع فريق برسبوليس الجمعة الماضية بسبب عدم تأديته الخدمة العسكرية الالزامية في عقد التسعينيات.

وقال مدرب فريق سياه جامكان الايراني في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء، عندما سمعت ذلك الخبر انتابتني نوبة ضحك، ابلغ من العمر 45 عاما والشباب في جميع انحاء العالم يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية قبل بلوغ العشرين، بالتأكيد في السعودية يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية في سن الـ45، اذا كان من المقرر ذهاب الشباب في سن العشرين الى الخدمة الالزامية اذن من سيتبجح ويكدس الاموال؟!

وتساءل مدرب فريق سياه جامكان الايراني حول عدم اعتقاله حتى الان اذا كانت ادعاءات المواقع السعودية صحيحة؟! قائلا: بقيت عامين في تأدية الخدمة وافتخر بهذا الشيٍء، حيث توجهت الى الخدمة في عام 1990.

ولفت الى الشائعات التي انتشرت حول اعفائه من الخدمة الالزامية عقب تسجيله هدفا في مرمى المنتخب الاسترالي، لافتا الى انه عندما سجل ذلك الهدف كان يبلغ من العمر 26 عاما في حين قد ذهب الى الخدمة في سن الـ 19.

وكانت مواقع سعودية قد ذكرت ان  السلطات الأمنية اعتقلت الجمعة خداداد عزيزي مدرب نادي سياه جامكان بسبب رفضه الخدمة العسكرية الإلزامية في السابق.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
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