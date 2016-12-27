انتزع مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا من مضيفه هال سيتي، بالتغلب عليه (3ـ0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين بملعب "كينجستون كومينيكيشن"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف اللقاء، يايا توريه "ركلة جزاء"، وكليتشي إيهيناتشو، وكورتيس ديفيز، مدافع هال سيتي بالخطأ في مرماه في الدقائق (72، و78، و94).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 39 نقطة قفز بهم للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 12 نقطة في ذيل الجدول.

من جهة ثانية سحق مانشستر يونايتد ضيفه سندرلاند (3ـ1) الإثنين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثلاثية يونايتد دالي بليند وزلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتريان في الدقائق

(39، 82، 86) بينما سجل هدف سندرلاند فابيو بوريني في الدقيقة (91).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ33 نقطة في المركز السادس بينما يقبع سندرلاند بالمركز الثامن عشر بـ14نقطة.

وفي مباراة أخرى حقق تشيلسي فوزه رقم 12 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-0 الإثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الـ18 من المسابقة.

وأحرز بيدرو رودريجيز هدفين (24 و90+3) وإيدن هازارد (49) هدفا.

ورفع تشيلسي رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي يلعب أمام ستوك سيتي ضمن نفس الجولة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ13.

كما جرت عدة مباريات كانت نتائجها كالتالي:

واتفورد 1 – كريستال بالاس 1

ارسنال 1 – وست بروميتش 1

ليستر سيتي صفر – ايفرتون 2

بيرنلي 1 – ميلزبره صفر

سوانزي سيتي 1 – وستهام 4