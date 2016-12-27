لم يبق شيء وينتهي عام 2016، ومعه يدور الحديث عن مدى ما حققته الرياضة الفلسطينية عامة وكرة القدم خاصة من إنجازات خلال العام المنقضي.

لم تكن إنجازات الرياضة الفلسطينية، وتحديدًا الكرة الفلسطينية ملموسة لكنه ورغم ذلك لا يمكن نسيان أداء المنتخب الفلسطيني في التصفيات الآسيوية المزدوجة التي حل خلالها الفريق بالمركز الثالث، خلف المنتخبين السعودي، والإماراتي بـ12 نقطة ضمن منتخبات المجموعة الأولى.

وقدَّم المنتخب الفلسطيني خلال مشوار التصفيات مستويات طيبة؛ حيث حقق 3 انتصارات، و3 تعادلات وتلقى خسارتين.

وأهّل احتلال المنتخب الفلسطيني المركز الثالث، لاستكمال المشوار الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة في الإمارات 2019، الذي يبدأ المشوار فيه، مارس/آذار المقبل.

ويُمني المنتخب النفس بأن يتم وضعه في التصنيف الأول أو الثاني على الأكثر لضمان بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه.

أما الحدث الأبرز الآخر فتمثل في مشاركة فلسطين في ألعاب ريودي جانيرو بالبرازيل، الصيف الماضي بأكبر وفد في تاريخها منذ أول مشاركة في أولمبياد أتلاتنا 1996.

وتواجد 6 رياضيين مثلوا فلسطين في هذه الدورة، هم: العداء محمد أبو خوصة، وشارك في سباق 100 متر، والسّباح أحمد جبريل وشارك في سباق 200 متر حرة، ولاعب الجودو سيمون يعقوب وزن 60 كلجم.

والعداءة ميادة الصياد من خلال الماراثون، والسبّاحة ميري الأطرش سباق 50 مترا حرة، وكريستيان زميرمان 54 عاماً في رياضة الفروسية.

ولم تحقق الكرة الفلسطينية، النجاحات المنتظرة منها، حيث جاءت مشاركة شباب الظاهرية، وأهلي الخليل، ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مخيبة.

ففريق شباب الظاهرية، جاء في المركز الرابع والأخير في مجموعته، وأهلي الخليل الذي نال نصف بطاقة تأهل لدوري المجموعات، حل ثالثًا في مجموعته.

وتراجعت أسهم الأندية الفلسطينية لدى الاتحاد الآسيوي، حيث مُنحت فلسطين نصف بطاقة هذا الموسم لصالح شباب الخليل، بصفته بطلاً للدوري، حيث يتعين عليه مواجهة السويق العُماني ذهابًا وإياباً، وفي حال فوزه ينضم لدوري المجموعات.