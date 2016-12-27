صرحت اللاعبة "زينب غيوة" لاعبة المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة وكذلك لاعبة نادي "الجامعة الحرة"قائلةً: سوف ننظم قريباً انا وزميلتي لاعبة المنتخب الوطني ونادي "بانك سرمايه" "مائدة برهاني" الى فريق العاصمة البلغارية "شومن كلوب"، وذلك بعد ان قبل بشروطنا والتي اهمها هي اللعب بالحجاب الاسلامي في المباريات.

وأشارت غيوة: ان انضمامنا للفريق البلغاري جاء على طلب منه، ولو تم هذا الانتقال فسوف يفتح المجال الى لاعبات كثيرات يستحقن ان يلعبن بالخارج وفي دول اوروبية اوغيرها لامتلاكهن القدرة والمهارة والقابلية على ذلك .

وأضافت: ان فريق "شومن كلوب" يلعب الان ضمن سوبر الدوري البلغاري بالكرة الطائرة للسيدات، وفي الوقت الحاضر يحتل المركز الخامس، وان لعبنا في هذا النادي وضمن هذا الدوري سيفيدنا كثيراً ويكسبنا مهرة وتجربة اضافية.

وقالت لاعبة فريق الجامعة الحرة: انه لو تمت هذه الصفقة وتمت الموافقة من قبل ادارة النادي فسوف يكون بمثابة بوابة امل لكل اللاعبات الاخريات للعب في الخارج.

كما اوضحت: ان كرة الطائرة النسوية في ايران توقفت كثيراً، مما أدى الى تأخرها عن الركب العالمي، ولكن بعد ان ابدى رئيس اتحاد الكرة الطائرة حمايته للرياضة النسوية وخاصة في المسابقات الدولية بدأت الكرة الطائرة النسوية في ايران تتطور كثيراً وبالخصوص بعد مجيء مدربة اجنبية.

كما أكدت متأسفة بأن عمرها الان لا يساعدها كثيرا بأن تبقى في الملاعب طويلاً وتمنت ان تستمر زميلاتها في النادي وفي المنتخب ببذل المزيد من الجهد والتألق للاستفادة من الفرص المتاحة الان والتي لم تكن في السابق.