قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون البرلمانية والقنصلية حسن قشقاوي ان مفاوضات تجري حاليا مع 72 بلدا حول الغاء أو تقديم تسهيلات في منح تأشيرات الدخول ماتمخض عن نتائج ايجابية مع عدد منها كارمينيا مؤخرا.

وقال قشقاوي في تصريح له الثلاثاء، ان اي بلد يبدي استعداده لالغاء تأشيرات الدخول ويمنح التسهيلات اللازمة المرتبطة بهذا الموضوع فاننا نعلن استعدادنا لتحقق ذلك الأمر أيضا.

واضاف، اننا اجرينا مفاوضات مع تايلندا وروسيا حول موضوع الغاء تأشيرات الدخول الى انه لم يتم التوصل الى نتيجة نهائية لحد الآن، لافتا الى ان المفاوضات مع روسيا حول هذا الموضوع تتقدم بصورة جيدة الا ان الغاء تأشيرات الدخول معها ليس مطروحا الآن بل ان منح تسهيلات في تاشيرات الدخول يحظى بالأولوية حاليا.

واعتبر ان الغاء تأشيرات الدخول يصب في مصلحة ايران والطرف المقابل حيث يعزز القطاع السياحي لكلا الجانبين مايدخل العملة الاجنبية الى البلاد.