افتتحت السفيرة الايرانية في ماليزيا مرضية افخم اليوم الثلاثاء برنامج الأيام الثقافية الايرانية في ماليزيا والتي شارك في مراسم الافتتاح فيها رئيس المكتبة الوطنية الماليزية وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المقيمين في ماليزيا والفنانين.

وفيما شددت السفيرة الايرانية في كلمتها خلال مراسم الافتتاح على ضرورة العمل في المجال الفني والثقافي، أكدت بأن العالم بحاجة اليوم الى الحوار والسلام.

واقامت المستشارية الثقافية الايرانية برنامج الايام الثقافية الايرانية في ماليزيا بالتعاون مع المكتبة الوطنية، وشارك سفراء ودبلوماسيو دول كوبا والبوسنة وغامبيا وسوريا وباكستان واندونيسيا وكازاخستان وتركمنستان في مراسم الافتتاح وسيتواصل البرنامج على مدى ثلاثة ايام حيث تستعرض فيها الفعاليات الثقافية والفنية خلالها.

وقالت أفخم ايضا، الثقافة والنشاطات الثقافية توفر الارضية المناسبة ليتعرف البلدان على بعضهما البعض الآخر، ومع تعرف بعضهما على البعض الآخر سيدركان متطلبات ومشاكل احدهما الآخر.