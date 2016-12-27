وأوضح مسؤول التنسيق الإعلامي في "النصرة" المدعو أبو أنس الشامي، أنه صدر ابتداء قرارا بالقبض على "عبد الرحمن شداد" والد الطفلة.

وتابع في تصريح: أنه بعد مقاومة من "أبي فاطمة"، ومبادرته إلى إطلاق النار، فقد تمّ الرد عليه، ما أسفر عن مقتله.

ونفت حركتا "فتح الشام" و "أحرار الشام"، في وقت سابق، أن يكون شداد قد انضم إليهما في فترة سابقة.

وذكر ناشطون أن شداد قُتل في حي القابون بدمشق، مشيرين إلى أن القبض عليه كان أمرا مستحيلا بسبب الحزام الناسف الذي لا يفارق جسده.