أختير قاسم رضائي، أفضل مصارع بالمصارعة الرومانية للعام الايراني الحالي الذي ينتهي في 20 مارس/ آذار 2017.

وحصل رضائي الحائز على برونزية ريو 2016 على 54 بالمئة في الاستطلاع 4 الذي نظمة الاتحاد الايراني للمصارعة على مدى شهر كامل.

وتفوق بذلك على مواطنه سعيد عبدولي الحائز ايضا على الميدالية البرونزية في اولمبياد ريو 2016، والذي حصل على 46 بالمئة من التصويت.

