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رقم الخبر: 183384 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2016 الوقت: 12:53 الاقسام: رياضة  
"رضائي" أفضل مصارع ايراني في العام الحالي

"رضائي" أفضل مصارع ايراني في العام الحالي

أختير قاسم رضائي، أفضل مصارع بالمصارعة الرومانية للعام الايراني الحالي الذي ينتهي في 20 مارس/ آذار 2017.

وحصل رضائي الحائز على برونزية ريو 2016 على 54 بالمئة في الاستطلاع 4 الذي نظمة الاتحاد الايراني للمصارعة على مدى شهر كامل.
وتفوق بذلك على مواطنه سعيد عبدولي الحائز ايضا على الميدالية البرونزية في اولمبياد ريو 2016، والذي حصل على 46 بالمئة من التصويت.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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