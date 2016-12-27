وجرى في المرحلة الثانية لمناورات "مدافعو سماء الولاية 7" للدفاع الجوي اقتراب عدد من طائرات العدو الافتراضي الى مقار ومنشآت حساسة جنوب البلاد، حيث قام مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي بتدمير تلك الاهداف بنجاح عبر استخدام منظومة صاروخية منخفضة الارتفاع ومتوسطة.

واستهدفت منظومة " يا زهراء 3 "خلال هذه المرحلة من المناورات، طائرات العدو المهاجمة بصواريخها بعد القيام بعمليات الرصد والمتابعة.

وجرى في هذه المناورات تقييم زيادة مدى الاستكشاف والبحث والمتابعة والدقة العالية في تدمير الاهداف في منظومة "يازهراء 3 " الصاروخية وذلك من خلال ايجاد تغييرات في النظام الجديد لهذه المنظومة.

كذلك جرى لاول مرة استخدام منظومة "آسمان" للاتصالات البعيدة الجوفضائية بغية اتصالات آمنة ومستديمة بمدى اكثر من مئة وخمسين كيلومتر.

وازيح الستار عن منظومة "يازهراء 3" الصاروخية عام 2013 وهي منظومة وطنية ومتحركة يمكنها الاتصال بشبكة الدفاع الجوي الموحدة وقادرة على الاستقرار في اي وقت والقيام بمهامها بشكل مؤثر.

ويمكن لهذه المنظومة رصد 30 هدفا في آن واحد ومتابعة 12 هدفا ومزودة بصواريخ من طراز "شهاب ثاقب".





