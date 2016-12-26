طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، بتشكيل حكومة في "أقرب الآجال"، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي بالبلاد.

وجاءت دعوة العاهل المغربي، لبنكيران، إلى الاستعجال، جراء تعثر مشاوراته مع باقي الأحزاب، منذ شهرين ونصف.

وتصدر حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الإله بنكيران، الانتخابات النيابية بالمغرب، في 7 أكتوبر، بحصوله على 125 مقعدا.

لكن حزب العدالة والتنمية يحتاج رغم تصدره الانتخابات، إلى الدخول في ائتلاف مع أحزاب أخرى، على اعتبار أن تشكيل الحكومة يستلزم الحصول على أغلبية عددية قدرها 198 مقعدا.

ووافقت ثلاثة أحزاب على الدخول مع بنكيران في ائتلاف حكومي، هي الاستقلال (46 مقعدا) والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

ورغم ضمان بنكيران للنصاب القانوني الكافي لتشكيل الحكومة، إلا أنه ما زال ينتظر قرارا من حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 37 مقعدا بشأن المشاركة.

ويشترط حزب التجمع الوطني للأحرار، استبعاد حزب الاستقلال، كي يدخل في الحكومة، الأمر الذي يرفضه بنكيران بشدة قائلا إن لا داعي لاستبعاد حزب وطني، دون سبب يذكر.