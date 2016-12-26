  • الإثنين ٢٦ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الإثنين , ديسمبر 26, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183353 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 19:38 الاقسام: عربيات  
حركة الشباب الصومالية تقتل ممثلا للادعاء في بلاد بنط

حركة الشباب الصومالية تقتل ممثلا للادعاء في بلاد بنط

قال شهود ومسؤولون إن حركة الشباب الصومالية المتشددة، قتلت بالرصاص، مساء الأحد، ممثلا للادعاء العسكري في بلاد بنط، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال.

وتهدف حركة الشباب إلى طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وفرض تفسيرها المتشدد على البلاد الواقعة في القرن الإفريقي.

والأحد قتل عبد الكريم حسن بالرصاص، لدى ترجله من سيارته خارج مطعم في بوصاص، وهي أكبر مدينة في بلاد بنط.

وقبل أيام قليلة قتل مساعد لمسؤول إقليمي في هجوم مشابه، وقبل ذلك بأيام قتل مسلحون من حركة الشباب نائب قائد الشرطة في المنطقة خارج فندق.

وقال حسن أحمد، وهو نادل في المطعم، لرويترز إن "مراهقين مسلحين بمسدسات أطلقا الرصاص على رأسه بعد أن ترجل من سيارته". وأضاف أن "حراسه الشخصيين أطلقوا النار ردا على الهجوم، لكن القاتلين كانا قد اختفيا بالفعل".

وقال عبد الفتاح حاجي عدن، رئيس المحكمة العسكرية في بلاد بنط: "نعتقد أنهم نفس المتشددين الذين قتلوا مسؤولين اثنين آخرين الأسبوع الماضي. يجب أن نتعقبهم". وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن أعمال القتل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: مقديشو ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0714 sec