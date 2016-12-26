قال شهود ومسؤولون إن حركة الشباب الصومالية المتشددة، قتلت بالرصاص، مساء الأحد، ممثلا للادعاء العسكري في بلاد بنط، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال.

وتهدف حركة الشباب إلى طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وفرض تفسيرها المتشدد على البلاد الواقعة في القرن الإفريقي.

والأحد قتل عبد الكريم حسن بالرصاص، لدى ترجله من سيارته خارج مطعم في بوصاص، وهي أكبر مدينة في بلاد بنط.

وقبل أيام قليلة قتل مساعد لمسؤول إقليمي في هجوم مشابه، وقبل ذلك بأيام قتل مسلحون من حركة الشباب نائب قائد الشرطة في المنطقة خارج فندق.

وقال حسن أحمد، وهو نادل في المطعم، لرويترز إن "مراهقين مسلحين بمسدسات أطلقا الرصاص على رأسه بعد أن ترجل من سيارته". وأضاف أن "حراسه الشخصيين أطلقوا النار ردا على الهجوم، لكن القاتلين كانا قد اختفيا بالفعل".

وقال عبد الفتاح حاجي عدن، رئيس المحكمة العسكرية في بلاد بنط: "نعتقد أنهم نفس المتشددين الذين قتلوا مسؤولين اثنين آخرين الأسبوع الماضي. يجب أن نتعقبهم". وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن أعمال القتل.