شنت طائرات الجيش الليبي غارات على مواقع ميليشيات متشددة في منطقة الجفرة جنوبي ليبيا، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية ليبية.

وقالت المصادر، الاثنين، إن الطائرات ضربت "المواقع التابعة لميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي في الجفرة".

وأضافت أن غارات سلاح الجو في الجيش استهدفت "معسكر تاقزرت واستراحة التمور في مدينة هون الواقعة في منطقة الجفرة".

وكان الجيش قد نجح في استعادة معظم المناطق في بنغازي بعد دحر الجماعات المتشددة، باستثناء جيوب لايزال الإرهابيون يتحصنون فيها.

وتشن جماعات متشددة تنضوي في ما يطلق عليه "سرايا الدفاع عن بنغازي" هجمات متفرقة على المدينة منذ أشهر عدة.

وفي سياق آخر نفى المتهمان باختطاف الطائرة الليبية لائحة الاتهام الموجهة إليهما أثناء رحلة داخلية والتوجه بها إلى جزيرة مالطة في البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل لائحة الاتهامات حيازة أسلحة زائفة، واستخدام العنف ضد شخص على متن الطائرة، واحتجاز أشخاص ضد رغبتهم، والتهديد باستخدام العنف، ومحاولة التسبب في زعزعة الوضع المالي والاقتصادي للحكومة الليبية.

والمتهمان هما موسى شهاء وأحمد علي، وقد دفعا ببراءتهما خلال مثولهما أمام محكمة في مالطة، وظهرا أمام القضاء وهما يرتديان سترات واقية من الرصاص.

ويواجه المتهمان عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانتهما.