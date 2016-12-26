أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني، فجر الاثنين، خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال ومئات المستوطنين الذين اقتحموا منطقة قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن الشاب مهدي دويكات أصيب بالرصاص الحي بالقدم فيما أصيب عدد آخر بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال لعشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال في محيط قبر يوسف".

وأضافت المصادر أن أكثر من خمس عشرة حافله تقل مئات المستوطنين دخلت إلى قبر يوسف لإقامة الصلوات تحت حراسة أمنية مشددة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الاحد، وفجر الاثنين حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة " فلسطين اليوم" عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدن الضفة، فيما أكد بيان جيش الاحتلال أن الاعتقال كان لمواطن من نابلس وآخر من قطنة وثالث من مخيم العروب ورابع من السموع.

كما واصلت قوات الاحتلال فجر الاثنين اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل ومداهمة منازل المواطنين، مستخدمة الكلاب البوليسية، في تفتيش المنازل وإرهاب المواطنين والاعتداء عليهم.

كما اقتحم 10 مسؤولون صهاينة، و65 مستوطنا يهوديا، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ،أن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جولات استفزازية في المسجد.

وفي ذات السياق أعلنت منظمات يهودية نيتها تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة إدخال "الشمعدان" التلمودي، لتنظيم احتفالات خاصة، تزامنا مع بدء عيد "الحانوكاة" العبري، الذي بدأ الأحد، ويستمر لمدة أسبوع.

وأشارت هذه المنظمات التي تعمل على خدمة أسطورة "الهيكل المزعوم"، إلى أن شرطة الاحتلال قدمت ضمانات عديدة للمستوطنين، تكفل لهم اقتحاماتهم للأقصى بحرية كبيرة، وذلك من خلال منع الفلسطينيين من دخوله.

من جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول بيانات عن الدول النووية في العالم تضمنت تقديرات عن حجم ترسانتها من هذا النوع من السلاح، بما في ذلك كيان الاحتلال الصهيوني.

وأدرجت الصحيفة الأمريكية "إسرائيل" ضمن مالكي السلاح النووي، لافتة إلى أنها لا تعترف رسميا بامتلاكها للسلاح النووي، إلا أن ترسانتها النووية، بحسب المصدر، معروفة على نطاق واسع وتتضمن 80 سلاحا.

بالمقابل، تشير الصحيفة إلى أن ترسانة كوريا الشمالية النووية محاطة بالسرية، إلا أن الخبراء يعتقدون أنها تتضمن أقل من 10 أسلحة.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة وروسيا خفضتا إلى حد كبير من ترساناتهما النووية مقارنة بذروة سنوات الحرب الباردة، إلا أن الدولتين العظميين لا تزالان تحتفظان بالآلاف من الأسلحة النووية، فيما يمثل مجموع ترسانات الدول السبع الأخرى في قائمة الدول النووية جزءا صغيرا مقارنة بالمخزونات الأمريكية والروسية.

ويلفت التقرير إلى أنه يعتقد أن لدى كل من روسيا والولايات المتحدة 7000 سلاح نووي أو أكثر، ويُنشر عمليا نحو ربع عددها فقط، فيما الأغلبية الباقية موضوعة في الاحتياط أو مركونة بغية تفكيكها.