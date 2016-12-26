أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن وصلت إلى المؤبد بحق 16 تونسيا أدينوا بالانتماء إلى "الجناح الأمني" للتنظيم الإرهابي التونسي "أنصار الشريعة" الذي صنفته تونس وواشنطن في 2013 تنظيما "إرهابيا"، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (هيئة قضائية متخصصة في جرائم الإرهاب) إنه تم إصدار احكام السبت تراوحت بين السجن عامين والمؤبد" في هذه القضية.

وأصدر القضاء حكما غيابيا بالسجن المؤبد على سيف الله بن حسين مؤسس تنظيم "أنصار الشريعة"، وعلي التونسي-الفرنسي أبو بكر الحكيم القيادي السابق في التنظيم، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وفق السليطي.

وبعد إطاحة نظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، أسس سيف الله بن حسين تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يتكون، وفق وزارة الداخلية، من أربعة "أجنحة" أمنية، وعسكرية، ومالية، ودعوية فككتها أجهزة الأمن في 2013.

وهرب التنظيم كميات كبيرة من السلاح من ليبيا نحو تونس حيث خطط "للانقضاض على الحكم بقوة السلاح" وإعلان "إول إمارة في شمال افريقيا" وفق وزارة الداخلية.

كما اغتال في 2013 المعارضين العلمانيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقتل عناصر في الجيش والشرطة في هجمات، بحسب الوزارة.

وفي العام نفسه صنفت تونس والولايات المتحدة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا وأصدرتا بطاقات جلب بحق مؤسسه سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبو عياض".

باشرت الشرطة التونسية الاثنين تحقيقا مع مسافرة إثر تلقيها معلومات حول عزمها تنفيذ "عملية إرهابية" على متن طائرة تونسية متجهة إلى برشلونة، كما أعادت تفتيش الطائرة لكن من دون العثور على شيء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وقالت الوزارة في بيان "على إثر ورود إفادة حول اعتزام إحدى المسافرات القيام بعملية ارهابية على متن رحلة على الخطوط التونسية في اتجاه برشلونة انطلاقا من مطار تونس- قرطاج الدولي، تولت الوحدات الامنية عشية 25 ديسمبر 2016 انزال الفتاة والتحري معها ومع جميع الركاب وإعادة تفتيش الطائرة تفتيشا دقيقا دون العثور على أي شيء يذكر".

وأضافت "أقلعت الطائرة بصورة عادية فيما تواصل الوحدات الأمنية المختصة التحري والتحقيق مع المسافرة المعنية، ولا تزال الأبحاث متواصلة".