* إحباط هجوم بمفخخات لداعش غربي الرمادي * التحالف الدولي: نحتاج لعامين إضافيين لإنهاء داعش في العراق وسوريا * الواشنطن بوست: القوات العراقية تبدي انضباطاً بمعركة الموصل * مصدر: أحد منفذي هجمات كوكجلي شرقي الموصل إماراتي الجنسية! * نائبة عراقية تعتزم مقاضاة السعودية بقانون يوازي " جاستا" الأميركي * الخارجية تعلن استكمال العراق أحد الالتزامين الأخيرين لخروجه من الفصل السابع

قوات مكافحة الإرهاب تقتحم حيّاً استراتيجياً في الساحل الأيسر من المدينة

بغداد / نافع الكعبي - جدّد الطيران العراقي قصفه على معاقل وتجمعات داعش في الأحياء الشرقية لمدينة الموصل، مستخدماً صواريخ موجهة ذات قوة تدميرية عالية، فيما افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن قوات جهاز مكافحة الارهاب اقتحمت حي القدس في الساحل الايسر من الموصل.

فيما تمكن طيران التحالف الدولي من قصف ثلاث عجلات لتنظيم داعش بينها مفخختان يقودها انتحاريان في منطقة الصكرة غرب مدينة حديثة (160 كم غرب الرمادي)"، واكدت وزارة الدفاع العراقية انها استخدمت صواريخ موجهة ذات قوة تدميرية عالية خلال قصفها مواقع داعش وتجمعاته.

وقال مصدر في قيادة القوات العراقية المشتركة، في تصريح صحافي الإثنين: إنّ القوات العراقية كثفت منذ الليلة الماضية قصفها على الأحياء الشرقية للموصل، والتي لا تزال تشهد قتالاً عنيفاً مع تنظيم داعش"، مضيفاً أنّ "القصف المكثف أوقع خسائر كبيرة بين صفوف داعش ومعداته.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، صدر الليلة الماضية، إنّ "القوات العراقية تستخدم صواريخ موجهة من أجل إدامة زخم معركة الموصل"، موضحة أنّ هذه الصواريخ ذات قدرة نارية تدميرية عالية، تمكّنها من استهداف المواقع المحصّنة.

ونقل البيان، عن قائد طيران الجيش العراقي الفريق حامد المالكي، إشارته إلى إجراء تجربة على هذه الصواريخ، مؤكداً أنّها ستحدث "قفزة نوعية"، واختصاراً في استخدام الأسلحة التي تستهدف العجلات المفخخة، ومدافع مقاومة الطائرات

وفي سياق متصل، قالت خلية الإعلام الحربي، إنّ "القوات العراقية، قتلت العشرات من عناصر "داعش"، في محاور القتال بالموصل، موضحة، في بيان، أنّ القوات المشتركة بدأت بحملة لتطهير وتنظيف الطرق والمباني، في المناطق المحررة".

* قوات مكافحة الإرهاب تقتحم حيّاً استراتيجياً في الساحل الأيسر من الموصل

افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن قوات جهاز مكافحة الارهاب اقتحمت حي القدس في الساحل الايسر من الموصل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات تسعى من خلال العملية تحرير حي القدس الذي يتخذه التنظيم الارهابي كمقر لشن هجمات بالسيارات المفخخة على الاحياء المجاورة"، مشيراً الى أن "القوات الامنية تحرز تقدماً واضحاً في العملية".

* التحالف الدولي: نحتاج لعامين إضافيين لإنهاء داعش في العراق وسوريا

أعلن قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاوسند، ان قواته تحتاج لعامين اضافيين من القتال العنيف لإنهاء "داعش" في العراق وسوريا، فيما اشار الى ان عملية الموصل توقفت بعض الشئ لإراحة المقاتلين.

ونقل موقع (ذَ ديلي بيست) الاخباري الاميركي عن تاوسند قوله "اننا نحتاج الى عامين اضافيين من القتال العنيف لإنهاء داعش في العراق وسوريا"، مشيرا الى ان "القتال ضد داعش سينتقل بعد اتمام تحرير الموصل والرقة الى الصحراء حيث سيحاول التنظيم اعادة تجميع صفوفه هناك".

واضاف ان "التنظيم اعد مسلحيه لمقاومة طويلة في البلدين"، لافتا الى ان "عملية الموصل توقفت بعض الشئ لإراحة المقاتلين بعد شهرين كاملين من المعارك واصلاح الاليات المشاركة فيها وطلب امدادات وتعزيزات لمواصلة التقدم".

* مصدر: أحد منفذي هجمات كوكجلي شرقي الموصل إماراتي الجنسية !

أفاد مصدر محلي في نينوى، الأحد، بأن احد منفذي اعتداءات سوق كوكجلي شرق الموصل إماراتي الجنسية انضم لـ"دولة الخلافة" قبل نحو تسعة أشهر، مبينا إنه الإماراتي الثاني الذي ينفذ عمليات انتحارية في الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش كشف من خلال ماكنته الإعلامية في الساحل الأيمن بالموصل، أن احد منفذي العمليات الانتحارية التي استهدفت سوقا في منطقة كوكجلي شرق الموصل هو إماراتي الجنسية يحمل لقب أبو محمد".

وكان تنظيم "داعش" بث قبل أسابيع صوراً لانتحاري إماراتي وهو يقود مركبة مفخخة استهدفت رتلا للقوات الأمنية الحكومية شرق الموصل.

* العثور على جثة قيادي داعشي بارز غربي الموصل

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاثنين، بان احد ابرز قادة تنظيم "داعش" عثرت على جثته وسط تلعفر غرب الموصل، بعد اربعة ايام على اختفائه.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة ابرز قادة داعش في قضاء تلعفر غرب الموصل ويدعى ابو عمر الحجازي، مرمية في زقاق ضيق وسط القضاء بعد اربعة ايام على اختفائه"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار تعذيب شديد واطلاقة في الرأس".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مقتل الحجازي يدلل على تنامي العداوة بين القيادات المحلية من جهة والعربية والاجنبية من جهة اخرى على مسك زمام الامور في تلعفر خاصة بعد خسارته معركة المطار قبل اسابيع معدودة امام قوات الحشد الشعبي.

* إحباط هجوم بمفخخات لداعش غربي الرمادي

في غضون ذلك، أعلن ضابط استخبارات حشد عشائر "حديثة الصمود" في محافظة الأنبار المقدم ناظم الجغيفي، الاثنين، عن تدمير ثلاث عجلات لتنظيم "داعش" كانت تروم شن هجوم على القضاء.

وقال الجغيفي في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي تمكن من قصف ثلاث عجلات لتنظيم داعش بينها مفخختان يقودها انتحاريان في منطقة الصكرة غرب مدينة حديثة (160 كم غرب الرمادي)"، مبينا أن "القصف اسفر عن تدميرها وقتل جميع عناصر التنظيم في داخلها".

وأضاف الجغيفي، أن "التنظيم كان يروم الهجوم على الساتر الغربي لمدينة حديثة قادما من مدينة عنه (190 كم غرب الرمادي)"، لافتا الى أن "القصف دمر العجلات قبل أن يتمكنوا من الوصول الى الساتر الغربي لحديثة.

* مقتل دواعش بانهيار نفق جنوب غربي كركوك

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، بأن الامطار تسببت بمقتل سبعة من عناصر "داعش" جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان الامطار وشدة تساقطها، ساهمت بانهيار احد انفاق داعش بقضاء الحويجة (٥٥كم جنوب غربي كركوك)"، مبينا ان "المعلومات الواردة تشير الى مقتل سبعة عناصر من التنظيم كانوا يحتمون داخل النفق من الضربات الجوية.

* داعش يعدّ لمقاطع تمثيلية بهدف الإساءة للحشد الشعبي

أفاد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، الأحد، بأن تنظيم "داعش" يعد لمقاطع تمثيلية بإخراج أجنبي الهدف منها الإساءة الى الحشد في الموصل، مشيرا الى أن إعلام التنظيم يحاول ايجاد أي مخرج لمأزقه بشأن خسارته مناطق واسعة خلال اسابيع معدودة من معركة الموصل.

وأضاف المعموري، أن "داعش ربما يطلق بعضا من تلك المقاطع مع اقتراب معركة الحسم في الموصل في اطار محاولاته لتخفيف الضغط عليه في ظل وجود من يصفق له من بعض الساسة والإعلام المضاد".

* داعش يروّج لأوراق مالية مزوّرة في الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن تنظيم "داعش" قام بالترويج لأوراق مالية مزورة للمواطنين غرب الموصل من خلال مكاتب الصيرفة التابعة له.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مكاتب الصيرفة التي تمثل واجهات مالية لتنظيم داعش في مناطق غرب الموصل بدأت بعمليات شراء محمومة للعملات الأجنبية ومنها الدولار بشكل مفاجئ ما أثار شكوك الاهالي"، لافتاً الى أن "عمليات الشراء كانت قوية لكنها سرعان ما انخفضت بعد ورود معلومات بأن داعش يروج لاوراق مالية مزورة من خلال مكاتب الصيرفة العائدة له".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش فرض غرامة مالية على كل عمليات التصريف المالي يتم اخذها من المواطنين حصرا في اطار ما يعرف بدعم معركة التنظيم.

* مقتل دواعش بكمين جنوب غربي كركوك

وعلى صعيد متصل ، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الاثنين، بأن ستة من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا وأصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون على طريق ناحية العباسي وقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك) انفجرت، مستهدفة سيارة تقل عناصر بديوان الحسبة التابع لتنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل اربعة واصابة اثنين آخرين من التنظيم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم فرض اجراءات مشددة في موقع التفجير وقام بإخلاء القتلى والمصابين".

* انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن انفجار عبوة ناسفة قرب محطة وقود جنوب غربي بغداد دون خسائر.

وقالت القيادة في بيان: إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق انفجرت قرب محطة وقود في منطقة البياع جنوب غربي بغداد.

* نائبة عراقية تعتزم مقاضاة السعودية بقانون يوازي " جاستا" الأميركي

أعلنت عضو مجلس النواب عالية نصيف، عزمها عرض مقترح قانون بعد العطلة التشريعية شبيه بقانون "جاستا" الأميركي يلزم السعودية بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الأعمال الأرهابية الذي تسببت به في العراق، داعية الرياض إلى "التكفير عن جرائم مواطنيها" إن أرادت فتح آفاق تعاون وحسن جوار مع بغداد.

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موقف السعودية تجاه العراق كان معادياً منذ عام 2003 وحتى الآن من خلال الفتاوى التكفيرية التي تأتي من مدارسها الدينية، إضافة إلى إرسال المئات ممن يسمون بالجهاديين"، لافتة إلى "إمتلاء السجون العراقية بالإرهابيين السعوديين، فضلاً عن إيواء الرياض للكثير من المطلوبين والمعادين للعملية السياسية والمطلوبين للقضاء بتهم إرهابية".

وأشارت نصيف، إلى تبنيها "مشروع قانون يوازي مشروع قانون جاستا الذي أصدره الكونغرس الأمريكي والقاضي بإلزام السعودية دفع تعويضات لضحايا أحداث 11 أيلول 2001"، مبينة أن "مشروعها الذي ستقدمه بعد العطلة التشريعية يتضمن دفع السعودية تعويضات لعائلات ضحايا الأعمال الإرهابية التي قام بها إرهابيون سعوديون بالعراق كعربون حسن نوايا لفتح صفحة جديدة معهم".

* الواشنطن بوست: القوات العراقية تبدي انضباطاً بمعركة الموصل

أعلنت صحيفة الواشنطن بوست، الاثنين، ان القوات العراقية تبدي انضباطاً بمعركة الموصل، مشيرا الى انها لم تسجل اي قصف عشوائي.

وذكرت الصحيفة في مقال كتبه جاكسون ديهيل، ان "القوات العراقية تبدي انضباطاً عالياً بعملية استعادة مركز الموصل"، مبينا ان "التقارير لم تسجل حتى الان اي حالة قصف عشوائي بالموصل من قبل تلك القوات والطيران الحربي او حالة استهداف للأهالي او اختفاء للرجال".

واضافت الصحيفة ان "ذلك لا يعني عدم سقوط ضحايا بصفوف المدنيين مع استمرار العمليات العسكرية"، مشيرا الى "مقتل تسعمائة مدني بحسب تقارير للأمم المتحدة بنيران مسلحي داعش".

* الخارجية تعلن استكمال العراق أحد الالتزامين الأخيرين لخروجه من الفصل السابع

أعلنت وزارة الخارجية، استكمال العراق أحد الالتزامين الأخيرين لقرار خروجه من الفصل السابع، مبينة أن الالتزام المتبقي يتعلق بتعويضات الكويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان: إن وزارة الخارجية العراقية قادت ست جولات من المفاوضات الهامة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس من اجل تنفيذ احد متطلبات قرار مجلس الامن المرقم 1958 لعام 2010 والخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد التزامه بإنهاء متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".

وأضاف جمال أن "مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم ترأس فريق العراق المفاوض الذي شُكل اخيرا من مستشارين وخبراء من وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل"، مشيرا الى أن "الجهود تكللت في التوصل الى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ تقارب قيمته 145 مليون دولار أمريكي".

وتابع "بذلك يكون العراق قد اوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، اذ لم يبق لديه سوى استكمال ملف التعويضات مع الجارة الكويت".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، في (27 حزيران 2013)، على القرار رقم 2107 الذي يخرج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية.