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رقم الخبر: 183347 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 19:07 الاقسام: عربيات  
(حماس) تستنكر استضافة وفد صهيوني بالبحرين
وتطالب بوقف التطبيع مع الاحتلال

(حماس) تستنكر استضافة وفد صهيوني بالبحرين

استنكرت حركة (حماس) استضافة البحرين وفد صهيوني عنصري وتأدية رقصات معهم، واصفة ذلك بأنه استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيانٍ لها الاثنين، تلقى (المركز الفلسطيني للإعلام)، نسخةً عنه: إنها تستغرب وتستهجن استضافة مجموعة من الشخصيات والتجار في دولة البحرين الشقيقة وفدا صهيونيا يهوديا عنصريا متطرفا، والرقص معهم في مظهر مذلّ ومشين، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل تزايد وتيرة التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني، وتنامي حركات المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني بجميع أشكالها.

واعتبرت الحركة ما جرى إساءة لسمعة البحرين خاصة، وكل أبناء أمتنا عامة، واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني، الذي يرتكب الصهاينة بحقه يومياً الجرائم تلو الأخرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت (حماس) البحرين والدول العربية والإسلامية، بالعمل على وقف أشكال التطبيع، وإنهائه مع العدو الصهيوني وفي كل المجالات.

وكان وفد من التجار ورجال الأعمال اليهود الأمريكيين، زار قبل عدة أيام البحرين بحجة عقد اتفاقات تجارية مع رجال الأعمال والشركات التجارية هناك.

وقال رجل الأعمال البحريني نبيل أجور، في تصريح نقلته عنه صحيفة (الأيام) البحرينية: إن جولة الوفد شملت، إمارة دبي، والبحرين، وعمان، ويمثل عدة قطاعات اقتصادية أمريكية في نيويورك (مما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية)، على حد زعمه.

وعد أجور زيارة الوفد فرصة لتعريفهم بالبحرين بوصفها مملكة التسامح والتعايش بين مختلف الديانات - على حد تعبيره.

وأثارت الزيارة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تداول النشطاء صورا لأعضاء الوفد وهم يؤدون رقصات مع شخصيات بحرينية.

 

 

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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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