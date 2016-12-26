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رقم الخبر: 183346 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 19:01 الاقسام: دوليات  
الهند تختبر بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات

الهند تختبر بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات

اختبرت الهند بنجاح صاروخا بالستياً عابراً للقارات يسمى (أغني-5) وقادر على حمل رؤوس نووية.

وأفاد موقع صحيفة (تايمز أوف إنديا) عن مسؤول هندي لم يحدد هويته، ان عملية الإطلاق التجريبية تمت بنجاح في جميع النواحي والمعايير، وذكر أن الصاروخ الذي يبلغ مداه 6 آلاف كلم أطلق من ميدان الرمي في جزيرة عبد الكلام قبالة ساحل ولاية أوريسا الشرقية.
وكان ذلك الاختبار الرابع للصاروخ البالستي الهندي العابر للقارات، أما الاختبارات الثلاثة السابقة فجرت في 2012 و2013 و2015. ويجب أن يخضع هذا الصاروخ لاختبارات أخرى لاحقة قبل أن يدخل في نطاق الخدمة الفعلية في سلاح الصواريخ بالقوات المسلحة الهندية.
ويتكون صاروخ (أغني 5) من 3 مراحل ويعمل بالوقود الصلب وهو الأبعد مدى بين كل صواريخ الجيش الهندي. ويبلغ طوله 17 مترا ويزن 50 طنا.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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