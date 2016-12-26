ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة: إيران تجري مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج في حال (قبول السعودية بشروطنا) قال ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة الشيخ علي قاضي عسكر: إنه نظراً لإنتهاء موسم الحج فإن إيران تجري حالياً مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج إلى الديار المقدسة في حال (قبلت السعودية بشروطنا) في هذا المجال.