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رقم الخبر: 183345 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
إيران تجري مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج في حال (قبول السعودية بشروطنا)
ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة:

إيران تجري مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج في حال (قبول السعودية بشروطنا)

قال ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة الشيخ علي قاضي عسكر: إنه نظراً لإنتهاء موسم الحج فإن إيران تجري حالياً مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج إلى الديار المقدسة في حال (قبلت السعودية بشروطنا) في هذا المجال.

وخلال مراسم تكريم الرئيس الجديد لمنظمة الحج والزيارة، الإثنين، قال علي قاضي عسكر: إن من الضروري تنفيذ إجراءات أساسية وجادة لتحسين وضع الحج في البلاد.
وأشاد بالجهود التي بذلها سعيد أوحدي خلال توليه رئاسة منظمة الحج والزيارة مشيراً إلى أن أوحدي تحمل الكثير من العناء خاصة مع وقوع حادثة منى المأساوية في فترة رئاسته.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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