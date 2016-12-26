* ممثل الولي الفقيه: تجري مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج في حال (قبول السعودية بشروطنا)

أعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، رضا صالحي أميري، إن الحج يمثل قناة التواصل في العالم الإسلامي مؤكداً إن إيران ستبذل قصارى جهدها من أجل إعادة فتح طريق الحج.

وخلال مراسم التعريف بالمشرف الجديد على منظمة الحج والزيارة حميد محمدي، أمس الاثنين، قال وزير الثقافة: إن إيران تسعى إلى أن يؤدي الحجاج مناسك الحج بأقل تكلفة وبدون خشية أو قلق.

وأثنى على شهداء الثورة الإسلامية خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة) وشهداء مأساة منى معتبراً إن الحج هو رمز للوحدة في العالم الإسلامي وإن الحج ليس واجباً شرعياً على إنسان مكلف فقط بل هو محور بناء شخصية الإنسان أيضاً.

وشدد على ضرورة تعزيز مناسك مهمة مثل الحج وزيارة العتبات المقدسة مشيراً إلى أن هذا النوع من المناسك تزيل المشاكل الأخلاقية والتربوية.

وخلال هذه المراسم ايضاً قال ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة الشيخ علي قاضي عسكر: إنه نظراً لإنتهاء موسم الحج فإن إيران تجري حالياً مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج إلى الديار المقدسة في حال (قبلت السعودية بشروطنا) في هذا المجال.

وقال علي قاضي عسكر: إن من الضروري تنفيذ إجراءات أساسية وجادة لتحسين وضع الحج في البلاد.

وأشاد بالجهود التي بذلها سعيد أوحدي خلال توليه رئاسة منظمة الحج والزيارة مشيراً إلى أن أوحدي تحمل الكثير من العناء خاصة مع وقوع حادثة منى المأساوية في فترة رئاسته.