  • الإثنين ٢٦ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الإثنين , ديسمبر 26, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183344 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 18:48 الاقسام: محليات  
وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل إعادة فتح طريق الحج

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل إعادة فتح طريق الحج

* ممثل الولي الفقيه: تجري مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج في حال (قبول السعودية بشروطنا)

أعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، رضا صالحي أميري، إن الحج يمثل قناة التواصل في العالم الإسلامي مؤكداً إن إيران ستبذل قصارى جهدها من أجل إعادة فتح طريق الحج.

وخلال مراسم التعريف بالمشرف الجديد على منظمة الحج والزيارة حميد محمدي، أمس الاثنين، قال وزير الثقافة: إن إيران تسعى إلى أن يؤدي الحجاج مناسك الحج بأقل تكلفة وبدون خشية أو قلق.

وأثنى على شهداء الثورة الإسلامية خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة) وشهداء مأساة منى معتبراً إن الحج هو رمز للوحدة في العالم الإسلامي وإن الحج ليس واجباً شرعياً على إنسان مكلف فقط بل هو محور بناء شخصية الإنسان أيضاً.

وشدد على ضرورة تعزيز مناسك مهمة مثل الحج وزيارة العتبات المقدسة مشيراً إلى أن هذا النوع من المناسك تزيل المشاكل الأخلاقية والتربوية.

وخلال هذه المراسم ايضاً قال ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة الشيخ علي قاضي عسكر: إنه نظراً لإنتهاء موسم الحج فإن إيران تجري حالياً مشاورات لإستئناف إرسال الحجاج إلى الديار المقدسة في حال (قبلت السعودية بشروطنا) في هذا المجال.

وقال علي قاضي عسكر: إن من الضروري تنفيذ إجراءات أساسية وجادة لتحسين وضع الحج في البلاد.

وأشاد بالجهود التي بذلها سعيد أوحدي خلال توليه رئاسة منظمة الحج والزيارة مشيراً إلى أن أوحدي تحمل الكثير من العناء خاصة مع وقوع حادثة منى المأساوية في فترة رئاسته.

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2311 sec