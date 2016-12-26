قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن معدل الفقر الغذائي في ايران انخفض من 18.5 بالمئة الى 6.8 بالمئة نتيجة الاجراءات التي اتخذت والجهود التي بذلت في مجال مكافحة الفقر وتحقيق الامن الغذائي.

واشار علي ربيعي في كلمته خلال ملتقى الأمن الغذائي، الصحة والتنمية الذي أقيم أمس الاثنين في العاصمة طهران، الى أن وزارته تركز في مشاريعها وخططها الرفاهية على المناطق المستضعفة والمحرومة.

وأوضح بان الوزارة خططت على مدى سنتين لرصد واحصاء الاطفال في المناطق المحرومة وقامت بتوزيع الوجبات الغذائية والالبان وستواصل مشروعها هذا على مدى السنوات القادمة.



