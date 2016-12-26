وخلال مؤتمر صحفي قال محامي المتهمين في قضية الإعتداء على السفارة السعودية في طهران مصطفى شعباني إنه تم إصدار أحكام بحق 19 من المتهمين في هذه القضية فيما صدر حكماً غيابياً بحق متهم آخر اعترض عليه.

وأضاف قائلاً: لقد جرت محاكمة الشخص الأخير في 19 من ديسمبر الجاري وصدر حكماً بحقه مشيراً الى أن 6 متهمين من الـ 19 صدر بحقهم حكماً بالسجن 6 أشهر والبعض الآخر حكم عليهم بأحكام مع وقف التنفيذ فيما تمت تبرئة الباقي.

واشار الى أن عددا من المحكومين طالبوا بإستئناف الحكم وقد وافقت المحكمة على ذلك لكن بإنتظار تقديم الأخير اعتراضه.

ولفت الى أن 4 من المتهمين هم من رجال الدين مشيراً الى أن ملف هؤلاء أحيل الى محكمة رجال الدين الخاصة.

يذكر إن ملف الإعتداء على السفارة السعودية تم تقديمه من قبل المدعي العام في طهران وذلك على خلفية إتهامات التخريب المتعمد للسفارة والإخلال بالنظام العام حيث أصدرت المحكمة أحكاماً ضد المتهمين في مجال الإخلال بالنظام العام فيما أرسلت قضية التخريب المتعمد للسفارة الى المحكمة العامة لعدم وجود مدعي خاص في هذا المجال.



