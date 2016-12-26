قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن 27 شخصا على الأقل تعرضوا لإطلاق النار في شيكاغو خلال الـ 48 ساعة الماضية، قتل منهم 7 متأثرين بإصابتهم.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن إطلاق النار في إجازة "الكريسماس" فصلا دمويا جديدا في المدينة التي يحاصرها العنف المسلح.

وأضاف "نيويورك تايمز" أن الانتحار وعمليات إطلاق النار، بات أمر شبه معتاد في هذه المدينة، في الوقت الذي ارتفع فيه بشكل كبير ضحاياهما العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الارتفاع في أعداد ضحايا العنف تعززه جزئيا العصابات، التي تختلف فيما بينها لأسباب تتفاوت بين الصراع على فرض النفوذ على الأحياء والنزاع على الصديقات، وسرعان ما يلجأ أطراف هذه الخلافات إلى السلاح.

وأشارت إلى أن أحد الضحايا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي (السبت والأحد) كان عمره 18 عاما، وتعرض لإطلاق النار على عنقه وظهره عندما كان يقود سيارة في 1:30 صباحا يوم عيد الميلاد في حي "كايدج بارك".

ورغم أن الشرطة ستحقق في مقتله، إلا أنها لن تتوصل إلى شيء خاصة مع عدم احتجازها لأي مشتبه به، مثلما هو الحال في الحوادث من هذا النوع.