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رقم الخبر: 183340 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 18:34 الاقسام: دوليات  
منفذ هجوم دهس برلين جنّد ابن شقيقته ودعاه لقتل مواطن

منفذ هجوم دهس برلين جنّد ابن شقيقته ودعاه لقتل مواطن

ذكرت مصادر أن منفذ عملية برلين الإرهابية، أنيس العماري، سبق له أن أرسل نقودا لابن شقيقته الكبرى المراهق فادي فرجاني ليقوم بقتل زوج خالته لصالح تنظيم "داعش".

وحسب ماذكرته روسيا اليوم: إن فرجاني وشخصين آخرين رهن الاعتقال في تونس للتحقيق معهم بعد شبهات بانضمامهم لخلية تابعة لتنظيم "داعش " الارهابي مهمتها مساندة أنيس العماري.

وأضافت روسيا اليوم، أن العماري أرسل أموالا لفرجاني لكي يلحق به إلى أوروبا قبل فترة وجيزة من هجوم برلين، وحسب ما أوضحت الشرطة التونسية، طلب من ابن شقيقته قتل زوج خالته ليثبت ولاءه للتنظيم الإرهابي.

كان العماري قد قُتل الجمعة الماضية، في مدينة ميلانو الإيطالية بعد مطاردة من الشرطة في مختلف أنحاء أوروبا استمرت 4 أيام وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول الإجراءات الأمنية في ألمانيا وسياسة الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي.

ونفذ العامري في مطلع الاسبوع الماضي عملية دهس في برلين، أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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