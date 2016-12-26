قدمت الصين "احتجاجا شديدا" للولايات المتحدة بعد أن وقع الرئيس باراك أوباما قانون السياسة الدفاعية الذي أشار إلى خطة لإجراء تبادلات عسكرية رفيعة المستوى مع تايوان.

ويعبر جزء من قانون تفويض الدفاع الوطني البالغ قيمته 618.7 مليار دولار عن "إدراك الكونجرس لضرورة أن تقيم (وزارة الدفاع الأمريكية) برنامجا للتبادلات العسكرية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايوان."

وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم الأحد قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تقدمت باحتجاج للولايات المتحدة بشأن ما يتعلق بتايوان في القانون وعبرت عن معارضتها القوية.

وقالت الوزارة إن تايوان أرض صينية وشأن داخلي بحت.

وأشارت إلى أن الجزء الذي يتضمن تايوان في قانون سياسة الدفاع غير ملزم من الناحية القانونية لكنها قالت إنه يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين وإن بكين لن تقبل ذلك.

وقالت الوزارة نحث الجانب الأمريكي على الالتزام بالوعود التي قطعها للصين بشأن قضية تايوان ووقف الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان ومبيعات الأسلحة لتايوان لتجنب إلحاق أضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

من جهة أخرى قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، الاثنين: إن رحلة حاملة طائرات صينية في المحيط الهادي تستعرض توسع القدرات العسكرية للصين وإن اليابان تراقب ذلك عن كثب.

وقال "يوشيهيدي سوجا" كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن اليابان ستتخذ كل الخطوات اللازمة للإنذار ومراقبة النشاط في المنطقة.

وقالت الصين إن أول حاملة طائرات لها تجري تدريبات في غرب المحيط الهادي في إطار ما وصفته البحرية بتدريبات روتينية.

بكين تتعهد بدعم قوي لساوتومي وبرنسيب

في سياق آخر تعهدت الصين الاثنين بدعم قوي لدولة ساوتومي وبرنسيب أحدث أصدقائها في القارة الأفريقية والحليف السابق لتايوان. ودعا وزير خارجية ساوتومي وبرنسيب -وهي دولة أفريقية تتكون من جزيرتين- الشركات الصينية للاستثمار في بلاده "الهادئة" مع إقامة العلاقات بين الدولتين.

واتهمت تايوان الصين باستغلال الضائقة المالية لساوتومي لدفعها إلى إقامة علاقات معها وقطع الروابط بتايبه التي شددت على أنها لن تنخرط في "دبلوماسية الدولار".

ونفت الصين هذه المزاعم في حين أكدت ساوتومي وبرنسيب أن تقاربها مع تايوان من قبل لم يكن لأسباب مالية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في حديث للصحفيين بعد توقيع اتفاقية العلاقات الدبلوماسية إن الخطوة جيدة للبلدين.

وأضاف وإلى جانبه أوربينو بوتيلو وزير خارجية ساوتومي أن "ساوتومي ستحصل على كل الدعم والمساعدة من عضو دائم في مجلس الأمن وأكبر دولة نامية في العالم."

وقال بوتيلو في تصريحات بالبرتغالية ترجمت إلى الصينية إن ساوتومي صححت أخطاء الماضي وبنت صداقة مع الصين التي قطعت علاقتها بها عندما اعترفت ساوتومي وبرنسيب بتايوان عام 1997.