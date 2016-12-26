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رقم الخبر: 183338 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2016 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
سماحة قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام حسيني ميانجي

سماحة قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام حسيني ميانجي

عزى سماحة قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في خطاب بوفاة العالم القدير حجة الاسلام السيد كاظم حسيني ميانجي، وجاء في خطاب التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

اتقدم بالتعزية لرحيل العالم القدير المرحوم حجة الاسلام السيد كاظم حسيني ميانجي، الذي خدم لسنوات طويلة في منصب ممثل الامام الراحل (رض) وممثلي في محافظة لرستان، للأسرة وابناء وذوي الراحل وكذلك اهالي المحافظة واسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة للمرحوم.

سيد علي الخامنئي

يذكر ان حجة الاسلام كاظم حسيني ميانجي شغل خلال الفترة من 1982 – 2008 م منصب إمام جمعة خرم آباد وممثل ولي الفقيه في محافظة لرستان وقد رحل يوم الاحد عن عمر ناهز الـ 85 سنة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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