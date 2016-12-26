إعداد/ محمد أبو الجدايل.. بينما تمكّن الغواصون من العثور على هيكل الطائرة "تو-154" المنكوبة في قاع البحر الأسود، وفيما يذرف الشعب الروسي دموعه على ضحاياه في هذه الأيام التي كان من المقرر أن تكون بداية عام جديد لهذا الشعب، طرحت المخابرات الروسية 4 سيناريوهات لسقوط الطائرة مستبعدة أن تكون فرضية الإرهاب إحداها.

وقام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من خلال تحديد شهود عيان لحادث سقوط طائرة " تو-154" الروسية يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول بالقرب من "سوتشي" جنوب روسيا، باستبعاد أن يكون هجوما إرهابيا وراء سقوطها بحسب إفادات الشهود.

فيما رجّح تحقيق الأمن الفيدرالي الروسي 4 أسباب أخرى محتملة للحادث من قبيل "سقوط جسم غريب في محرك الطائرة أو استخدام وقود سيء الجودة وهو ما أثر سلبا على عمل المحركات أو وجود عطل فني آخر أو خطأ الطيار".

وتم فتح قضية جنائية للتحقيق في الحادث وفقا للمادة 351 (انتهاك قواعد الطيران أو التحضير له) من قانون العقوبات الجنائية الروسي.بحسب ماذكرته وكالات.

وذكرت مصادر أن الطائرة كانت منهكة جرّاء تسلسل نشاطها قبيل سقوطها، إذ انطلقت من موسكو ومن ثم هبطت في مطار سوتشي للتزود بالوقود لتعاود الإقلاع من المطار المذكور حتى لحظة سقوطها في البحر.

الكرملين: لاتوجد فرضيات منطقية حتى الآن

وفيما تستمر عمليات البحث عن بقايا الطائرة وجثث الضحايا في مياه البحر الموازية للساحل، استبعد الكرملين جميع الفرضيات المطروحة بشأن تحطم الطائرة، وقال أنه لا توجد في الوقت الراهن أي دلائل تؤكد فرضية العمل الإرهابي على متن الطائرة، مضيفا أنه لا يوجد شيء يدعم الفرضيات الأخرى أيضا.

واستبعد "دميتري بيسكوف" الناطق الصحفي باسم بوتين جميع السيناريوهات المذكورة من قبل المخابرات الروسية، مضيفا أنه لم يحصل هناك أي تطور في التحقيق يجعل أيا من الفرضيات المطروحة، ذات أولوية.

يذكر أن رفض "بيسكوف" لجميع الفرضيات السابقة جاء بعد أن ذكرت مصادر أن المحققين أنجزوا دراسة العينات من الوقود التي تزودت بها الطائرة قبل تحطمها في البحر الأسود، واستنتجوا أن الوقود كان قابلا للاستخدام.

فرضيتا عطل فني وخطأ الطاقم

بدوره أكد وزير النقل الروسي "ماكسيم سوكولوف" أن التحقيق في كارثة الطائرة "تو-154" التابعة لوزارة الدفاع الروسية في البحر الأسود، يركز على فرضيتي عطل فني وخطأ الطاقم.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الطوارئ الروسية العثور على حطام القسم الرئيسي لهيكل الطائرة على بعد 7ر1 كلم عن الساحل وعلى عمق 27 مترا.

وميض غامض فوق البحر الذي غرقت فيه الطائرة

الى ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لوميض خاطف غامض شوهد فوق البحر الأسود بالقرب من مكان سقوط الطائرة المنكوبة، فيما نفى المحققون أن تكون لهذه الظاهرة أي علاقة بالكارثة.

وكان قد اعتبر المستخدمون أن هذا الشريط الذي التقطته كاميرات المراقبة على الشاطئ في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، يؤكد فرضية وقوع انفجار على متن الطائرة قبل سقوطها.

إلا أن المحققين درسوا كافة التسجيلات المتوفرة، واستنتجوا أن الضوء الغامض ظهر في السماء بعد مرور نصف ساعة على تحطم الطائرة، بحسب ما ذكرته وكالة "إنترفاكس".

حداد في روسيا وبيلاروس

هذا وخرج آلاف المواطنين في روسيا لعزاء أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول يوم حداد وطني.

وكان قد أوعز بوتين بتنكيس الأعلام الوطنية وإلغاء البرامج الترفيهية في المراكز الثقافية بكافة أنحاء البلاد وفي جدول أعمال الإذاعة والتلفزيون في مرسومه بهذا الشأن.

كما كلف الرئيس الحكومة الروسية باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المساعدات الضرورية لذوي الضحايا. وأقيمت في كافة دور العبادة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية صلاة الجنازة على أرواح ضحايا الكارثة.

بيلاروس تنضم للحداد

من جانبهم انضم مواطنو بيلاروسيا إلى مراسم الحداد، حيث تدفق آلاف المعزين إلى السفارة الروسية في مينسك.

وبأمر من الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو" تم تنكيس الأعلام الوطنية فوق كافة المؤسسات الحكومية عبر البلاد، وكذلك إلغاء البرامج الترفيهية في الإذاعة والتلفزيون.

وسبق للرئيس البيلاروسي أن عبر عن تعازيه للشعب الروسي، مؤكدا أن الشعب البيلاروسي يشاطر روسيا مشاعر الحسرة.

جدير بالذكر أن الطائرة" تو-154" المنكوبة قد اختفت عن شاشات الرادار في الساعة 27ر05 صباح يوم الأحد بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار سوتشي، حيث توقفت للتزود بالوقود خلال رحلتها من موسكو إلى اللاذقية.

وذكرت وزارة الدفاع أنه كان على متن الطائرة 84 راكبا و8 أشخاص من أفراد الطاقم.

وقال بيان للطوارئ الروسية أنه تم انتشال 11 جثة من الضحايا، وأن عدد أفراد مجموعة الغواصين (المشاركين في البحث) وصل إلى 109 والغواصون الـ80 التابعون للأسطول البحري الحربي الذين وصلوا سابقا وزعوا على السفن وبدأوا بالغطس بحثا عن حطام الطائرة.

وذكر الأمن الروسي أن الطائرة لم تكن تحمل أي حمولة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام ولا أية ألعاب نارية. وشدد المصدر على أنه وفور وصول الطائرة إلى مطار سوتشي تمت حراستها من قبل عناصر حرس الحدود والعسكريين وخلال التزود بالوقود صعد إلى صالون الطائرة أحد موظفي حرس الحدود وأحد موظفي الجمارك في المطار وراقب عملية التزود بالوقود على أرض المطار، قائد الطائرة والمهندس الفني المرافق لها.

وكان من المقرر أن يقيم الموسيقيين حفلة بمناسبة عيد رأس السنة أمام العسكريين الروس الذين يؤدون خدمتهم في قاعدة حميميم مساء الأحد، حيث كان من بين ركاب الطائرة رئيس إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية "أنطون غوبانكوف" كما تواجدت أيضا الناشطة الاجتماعية الروسية الشهيرة "يليزافيتا غلينكا" المعروفة بـ"الطبيبة ليزا".

تهديد إرهابي يجبر موسكو على إخلاء ثلاث محطات مترو

في سياق آخر وتزامنا مع المأساة التي تعيشها روسيا بشأن تحطم طائرتها التي كانت متوجهة الى سوريا، أخلت الشرطة في موسكو نحو 3000 شخص من ثلاث محطات مترو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة من مجهول، إلا ان هذا البلاغ يبدو كاذبا حيث فنّدت الشرطة تواجد أي قنابل في المحطات الثلاث.

وتستعين الشرطة الروسيّة بالكلاب البوليسية لتفتيش محطات كازانسكي ولينينجرادسكي وياروسلافسكي. وتقع المحطات في نفس الميدان في موسكو.