أعلن المتحدث باسم زارة الدفاع الروسية العثور على مقابر جماعية في مدينة حلب السورية، تظهر أن الضحايا تعرضوا للتعذيب قبل قتلهم.

وقال اللواء ايغور كوناشنكوف في مؤتمر صحفي، الاثنين: إنه تمّ الكشف عن مقابر جماعية للعشرات من السوريين تعرضوا للتعذيب، ومجازر وحشية واسعة النطاق. وأشار إلى أن بعض الجثث غير كاملة، هناك أجزاء منها، أغلبيتهم تم إطلاق النار على رؤوسهم وعلى ما يبدو، ليست سوى البداية.

وكشف مصدر عسكري سوري الأحد، عن وصول تعزيزات عسكرية إضافية، إلى منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة دمشق بغية تكثيف العملية العسكرية التي تشنها القوات الحكومية وحلفاؤها على مسلحي المعارضة، فيما‌ سلم عدد من قياديي المعارضة المسلحة، من بينهم قائد لواء توحيد الأمة، في محافظة درعا أنفسهم للقوات السورية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: إن التعزيزات الجديدة شملت مقاتلين جدداً وراجمات صواريخ ومدافع متوسطة ورشاشات ثقيلة وذلك لبدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية في قرى وادي بردى إثر رفض المسلحين إتفاق التسوية. وأضاف المصدر: إن القوات الحكومية تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالمسلحين، يوم الاحد، حيث تم تدمير مشفاهم الميداني ومركزهم الإعلامي ومستودعي ذخيرة إضافة إلى قتل 10 مسلحين بالحد الأدنى في قرى الوادي.

وبالتزامن مع ذلك، كشف ذات المصدر العسكري عن وصول مجموعات من المسلحين للتواصل مع الجيش، بغية استسلامها وتسليم مواقعها مقابل تسوية أوضاعها ونقلها إلى إدلب.

من ناحية أخرى، أكد مصدر عسكري وجود مفاوضات بين القيادة العسكرية وممثلين عن مسلحي بلدتي بيت سابر 45 (كيلومترا من مركز دمشق) وبيت تيما بريفها الجنوبي، قاربت على الانتهاء والتوصل لإتفاق على تسوية تتضمن ترحيل من يرغب إلى إدلب وتسوية وضع من يبقى، ومن المتوقع إنجازها خلال وقت قريب لا يتعدى الأيام.

وقد احبطت قوات الحرس الجمهوري السوري بدعم من قوات الدفاع الوطني والعشائر عمليات ارهابيي داعش الرامية للاستيلاء على المنطقة الصناعية في مدينة دير الزور شرق سوريا.

وقال مصدر ميداني: إن 15 ارهابيا قتلوا وجرحوا خلال هذه العملية.

وفي سياق متصل شنت الطائرات الحربية السورية، خلال الايام الماضية، غارات على مواقع الارهابيين عقب الحصول على معلومات استخبارية دقيقة عنهم واوقعت خسائر جسيمة في صفوفهم.

وقال الجيش التركي، الاثنين: إن ثلاثين مدنيا على الأقل قتلوا، الأحد، قرب مدينة الباب السورية في الهجوم الذي شنه تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأضاف الجيش في بيان: إن هجوم تنظيم (داعش) كان يهدف إلى منع المدنيين من الفرار من المدينة.

وكانت القوات التركية قد بدأت عملية (درع الفرات) شمالي سوريا بزعم تطهير المنطقة من تنظيم (داعش) الإرهابي.

الى ذلك أعلن سلاح الجو البريطاني استعداده لزيادة عدد ضرباته الجوية في سوريا ضد جماعات (داعش) الارهابية.

هذا وشهد ملف المصالحات في سوريا العام الحالي حركة متسارعة تمثل بعودة مؤسسات الدولة والأهالي المهجرين الى العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.

فيما لم يكتب النجاح لإنجاز مصالحات في بعض المناطق جراء خرق المسلحين لبنود الإتفاق.

وشهد حيّا (السكري) و(المشهد) في مدينة (حلب) عمليات حرق وتخريب متعمدة نفدها المسلحون وطالت المستودعات الرئيسية المليئة بالمواد الغذائية والدوائية، إضافة لتدمير كافة العربات بجميع أنواعها كي لا يتمكن الجيش السوري من استخدام بعضها لأهداف عسكرية، والتي لم تتمكن جبهة (النصرة) من إخراجها معها إلى ريف حلب الغربي.

وقامت الفصائل المسلحة التي تواجدت بشكل كثيف في حي (السكري) قبل يومين من خروجها بإتلاف الوثائق والصور التي تعتبر أحد المستندات الدالة على تورطها في كثير من الأعمال الإجرامية.

كما احرقت المجموعات المسلحة المواد المرسلة من دول عربية وغربية كانت تتلقاها طيلة فترة وجودها في المدينة، حيث كشف الجيش السوري عن أغذية وذخيرة قدمتها السعودية وقطر ودول أخرى من حلف الناتو وتركيا.

وللمرّة الأولى بعد 5 أعوام، إحتفل المسيحيون في حلب بعيد الميلاد وأعلنوا عن فرحهم بعودة السلام إلى مدينتهم التي عادت بالكامل تحت سيطرة الجيش السوري.

وأقام القساوسة في كاتدرائية مار الياس، التي دمرها التكفيريون، الصلاة من أجل السلام في أول قداس لعيد الميلاد منذ نحو خمس سنوات حضره عشرات المصلين وبينهم ضباط روس.





